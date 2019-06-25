Tek dertleri Erdoğan

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri, dünya basınında 'genel seçim' gibi yankı uyandırdı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun önde tamamladığı seçim dünya basınında "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yenilgisi" olarak yorumlandı. Seçime dair haberlerde, 'Erdoğan' ve 'Cumhurbaşkanı' vurguları dikkat çekti.

CNN INTERNATİONAL MEMNUN!

İngiliz Guardian gazetesi seçimlere geniş yer ayırdı. Sonuçlara dair haberde "Erdoğan'ın partisi yenildi" başlığını kullanan Guardian, İmamoğlu'nun seçimi kazanmasını "zafer" olarak duyurdu. ABD'li CNN International da benzer bir dille haberini servis etti. "İstanbul seçimleri Erdoğan'a kaybettirdi" başlıklı haberini sitesinin en üstünden veren CNN, “İstanbul seçimi Türkiye'de Erdoğan hakimiyetinin değişimine işaret ediyor” başlığını kullandı. İngiliz BBC, seçimleri "Türkiye'nin iktidar partisi İstanbul seçimlerinde kaybetti" başlığıyla okurlarına sundu. Haberin spotunda “İstanbul'da muhalefetin zaferi Erdoğan'ın en büyük seçim hezimeti oldu” ifadeleri kullanıldı.

TRUMP’LA GÖRÜŞME VURGUSU

ABD'den New York Times gazetesi, "Türkiye'nin Cumhurbaşkanı İstanbul'daki seçimlerin tekrarında can acıtıcı bir yenilgi aldı" başlıklı haberinde, "Erdoğan'ın siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldığını" ifade etti. Haberde, yenilginin gelecek hafta G20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Erdoğan'ın konumunu zayıflattığı vurgulandı.

'İSLAMCI KESİM' İFADESİ

İngiliz The Telegraph, "Erdoğan'ın partisi, tartışmalı İstanbul seçimini yeniden kaybetti. Tartışmalı yeni seçimde, muhalefet adayı rahat bir zafer kazandı. Eleştiriler, Erdoğan'ın İstanbul'un yönetimi bırakmakta isteksiz olduğu yönünde çünkü İstanbul İslamcı kesim için büyük bir ekonomik güç kaynağı. Erdoğan'ın yenilmezlik imajını sarsan bu seçim sonrasında bile Erdoğan, ülkesinin çıkarlarını savunan bir kahraman olarak görülmeye devam ediyor" denildi.

REKLAM

HEPSİ ERDOĞAN’DAN BAHSETTİ

ABD'den Wall Street Journal “Erdoğan için büyük hezimet, İstanbul'da muhalif aday başkanlık koltuğunu kazandı” başlığı ile seçimi duyurdu. Haberde, sonucun "Erdoğan'ın mega kentteki çeyrek asırlık hakimiyetine son verdiği ve uzun süredir siyaset sahnesine hakim olan iktidar partisindeki sorunları gözler önüne serdiği" yazıldı. ABD'li Bloomberg “Erdoğan'a büyük darbe, İstanbul'da muhalif aday kazandı” başlığı ile sonuçları duyurdu. İngiliz Independent ise, “Muhalif aday büyük zafer kazandı” manşeti attı. Fransız gazetesi Le Monde, "Erdoğan'ın adayı İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde yenilgisini kabul etti. Türkiye'nin en zengin ve en kalabalık şehri İstanbul'un kaybı, Erdoğan için ciddi bir başarısızlık" ifadelerini kullandı. İsrail gazetesi Haaretz, “Türkiye muhalefeti İstanbul galibiyetiyle Erdoğan'a darbe vurdu” başlığı ile seçim sonuçlarına yer verdi.

Almanlar Ekrem İmamoğlu’nu parlattı



Alman Der Spiegel İstanbul seçimini adeta Almanya’daki bir seçim gibi işleyerek servis etti. Seçime ilişkin tüm açıklamaları web sitesinden paylaşan Spiegel, “İstanbul’da muhalefet kazandı, Erdoğan sistemi sendeliyor” başlıklı bir analiz yazısı yayınladı. İmamoğlu’nun “tarihi bir zafer” kazandığının vurgulandığı analizde İmamoğlu’nun gelecekte Erdoğan’ın karşısındaki “en tehlikeli” rakip olacağı belirtildi. Washington Post ise haberinde, “Muhalefet adayı yeniden yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı, Erdoğan’ın iktidar partisi başarısızlık yaşadı. Muhalefet partisi adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye’nin güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidar partisinin elinde tutulması yönündeki kararlılığına rağmen, İstanbul belediye başkanlığı yarışında ikinci bir zafer kazandı” ifadelerine yer verdi.

Yunan basını saldırıya geçti



Yunanistan gazeteleri ise adeta gaza geldi ve intikam nidaları attı. Merkez sol eğilimli Ta Nea gazetesi, “Konstantinopolis: İmamoğlu galip, Erdoğan için sonun başlangıcı” derken merkezci gazete Ethnos “İçeride Erdoğan için hezimet: İstanbul'da ikinci kez İmamoğlu tarafından yenildi” ifadelerine yer verdi. Ortanın solunda yer alan Eleftheros Typos, "İstanbul'da Erdoğan'a seçim tokadı, galip yine İmamoğlu” başlığı attı. Başbakan Aleksis Çipras’ın partisi SYRIZA'ya yakın yayın organı Efimerida ton Syntakton ise seçim sonuçlarını “Erdoğan için utanç verici yenilgi: İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun ezici zaferi” ifadeleriyle haberleştirdi.

Araplar’dan yüzde 51’lik destek geldi

BBC Arapça için Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde gerçekleştirilen ankete göre, Araplar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Orta Doğu politikasına yüzde 51 oranında destek verirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yüzde 28 ve ABD Başkanı Donald Trump yüzde 12 destek bulabildi. Kamuoyu araştırma kuruluşu Arab Barometer'in BBC Arapça için Sudan, Ürdün, Filistin, Cezayir, Fas, Tunus, Yemen, Irak, Libya, Lübnan ve Mısır'da 25 bin 407 kişiyle yaptığı ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan "en büyük desteği alan devlet adamı" oldu. Liderlerin Orta Doğu politikaları sorulan katılımcıların yüzde 51'i Erdoğan'a destek verirken, Putin yüzde 28 ve Trump ise yüzde 12 destek alabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek Sudan ve Ürdün'de yüzde 75'in üzerine çıkarken, Putin sadece Libya, Lübnan ve Mısır'da birinci sıraya yerleşebildi.