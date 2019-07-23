Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

Ekonomi

Pekcan: İlk 6 ayda Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bizim bir numaralı ihracat pazarımız olan, ihracatımızın yüzde 50'sini gerçekleştirdiğimiz euro bölgesinde de büyüme aşağı yönlü revize ediliyor, ciddi rakamlarla. Buna rağmen çok şükür, biz 2019'un ilk 6 ayında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdık, ihracatımızı 88,2 milyar dolara çıkardık." dedi.