Seçim Yenilenen seçim sonuçları Resmi Gazetede
2019 YEREL SEÇİMİ

Tekrarlanan seçim sonuçları Resmi Gazete’de yayımlandı

Yenilenen seçim sonuçları Resmi Gazete’de

YSK, 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Seçimi ve 2 Haziran Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi’ne yönelik resmi sonuçları açıkladı.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kararına göre, 2 Haziran 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Yenileme Seçimi ile 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi’nin sonuçları toplu olarak Resmi Gazete’de yayımlandı.

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Kararda, 23 Haziran 2019’da gerçekleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yenileme Seçimi’nde; kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963, sandık sayısı 31 bin 186, oy kullanan seçmen sayısı 8 milyon 925 bin 166, katılma oranı yüzde 84,51 ve geçerli oy sayısı da 8 milyon 746 bin 566 olarak belirtildi.

Buna göre, seçimde kullanılan oyların 4 milyon 742 bin 82’sini alan CHP yüzde 54,22’lik oranla en çok oy alan parti olurken 3 milyon 936 bin 68 oy alan AK Parti yüzde 45’lik oranla ikinci, 47 bin 832 oy alan Saadet Partisi üçüncü, 13 bin 962 oy alan Vatan Partisi ise dördüncü parti oldu. Ayrıca, seçime katılan 17 bağımsız aday da 6 bin 622 oy aldı.

2 HAZİRAN SONUÇLARI

Kararda, 2 Haziran’da yapılan Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesi, Artvin’in Yusufeli ilçesi, Denizli’nin Honaz ilçesi ve Kırıkkale’nin Keskin ilçesi Belediye Başkanlığı Yenileme Seçim sonuçları da yer aldı. Seçimde, kayıtlı seçmen sayısı 34 bin 630 iken, sandık sayısı 128, oy kullanan seçmen sayısı 30 bin 877, katılma oranı yüzde 89,16 ve geçerli oy sayısı 30 bin 140 olarak belirlendi.

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Dört belediye başkanlığı için yapılan seçimde; karara göre, 30 bin 140 geçerli oydan, 13 bin 297’sini alan AK Parti Keskin ve Yusufeli Belediyeleri’ni, 13 bin 103 oy alan CHP Honaz Belediyesi’ni kazanırken 370 oy alan DSP ise Kesmetepe Beldesi Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

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