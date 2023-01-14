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POLİTİKA

MHP'nin Kızılcahamam'daki kampında seçim tarihi görüşüldü: Öne alınması faydalı olacak

MHP'nin Kızılcahamam'daki toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız seçim işleri ve seçim mevzuatı konusunda detaylı sunum yaptı. Seçim tarihinin güncellenmesinin sağlayacağı faydanın değerlendirildiği oturumda, haziranda yapılacak seçimin hac mevsimi, üniversite sınavı ve okulların kapandığı tarihe denk geldiğine işaret edildi.

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Haber Merkezi AA
MHPnin Kızılcahamamdaki kampında seçim tarihi görüşüldü: Öne alınması faydalı olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MDK ile MYK üyeleri ve milletvekilleriyle Kızılcahamam'da bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ile Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekilleriyle seçim çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği Kızılcahamam'da basına kapalı düzenlenen toplantıların bugünkü bölümü sona erdi.

'SEÇİM TARİHİNİN GÜNCELLENMESİ FAYDALI OLACAK"

Edinilen bilgiye göre, toplantının ikinci oturumunda, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız seçim işleri ve seçim mevzuatı konusunda detaylı sunum yaptı.

  • Seçim tarihinin güncellenmesinin sağlayacağı faydanın değerlendirildiği oturumda, haziranda yapılacak seçimin hac mevsimi, üniversite sınavı ve okulların kapandığı tarihe denk geldiğine işaret edildi.

Oturumda, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yalçın Sarıkaya da Türk dış politikası konusunda sunum gerçekleştirdi. Sarıkaya, Suriye, Kafkasya, Balkanlar ile Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının yarınki oturumunda genel değerlendirme yapılacak.

Bu arada, toplantı öncesi MYK ve MDK üyeleri ile milletvekillerine, "2023 yılında birlikte yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde il ve ilçe başkanlıkları ve eğitmenler için hazırlanan seçim rehberi" dağıtıldı.

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