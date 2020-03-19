Gündem Milli Eğitim Bakanı Selçukun ilk teneffüs paylaşımına bir destek de Çorumdan geldi
EĞİTİM ÇORUM

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına bir destek de Çorum'dan geldi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un 'ilk teneffüs' paylaşımına bir destek de Çorum'dan geldi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un "Okula döndüğümüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz!" twitine, bir destek de Çorum'da geldi. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "81 ilden 81 okulumuza leblebiler dünyanın merkezi Çorum'dan" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Ziya Selçuk
Ziya Selçuk

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 81 ilde 81 okula leblebi gönderme sözü verdi.

Aşgın, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Çocuklar evde sıkıldığınızı, okulu özlediğinizi biliyorum. Buradan söz olsun, okula döndüğümüz ilk günün ilk teneffüsünü, o güne özel olarak 40 dakika yapacağız." twitinin ardından Türkiye'nin farklı illerinden gelen desteğe, kendilerinin de Çorum leblebisiyle katkı vereceğini bildirdi.

Leblebinin faydalı bir yiyecek olduğuna işaret eden Aşgın, "Sayın Bakanım, uzun teneffüste oyun oynayan yavrularımız yorulacak, acıkacak. İçeriğinde kalsiyum, magnezyum, demir ve fosfat gibi minerallerin yer aldığı leblebi, yavrularımızın kemik yapısını ve gücünü korumaya yardımcı olacaktır. 81 ilden 81 okulumuza leblebiler dünyanın merkezi Çorum'dan." ifadelerini kullandı.

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