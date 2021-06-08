Gündem Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan LGSde benzer soru iddiasına yanıt İtiraz yolları belli
EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli

Son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt geldi. Bakan Selçuk, "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan LGSde benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt verdi. Selçuk, "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

Bakan Selçuk LGS'ye giren öğrenci ve velilerle sohbet etti
OYNAT 00:48
Bakan Selçuk LGS'ye giren öğrenci ve velilerle sohbet etti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava Ankara'da İzzet Latif Aras Ortaokulunda giren öğrencilerle ve okul kapısında bekleyen velilerle buluştu.


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