Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt verdi. Selçuk, "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'deki benzer soru iddiasına yanıt verdi. Selçuk, "İtiraz yolları belli, müracaat yolları belli. Delil olmayan konularda daha dikkatli olunmalı" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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