Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt: İtiraz yolları belli

Bakan Selçuk'tan "Okullar neden iki gün açık?" sorusuna yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında eğitim konusunda alınan kararlara değindi. Selçuk, okulların neden iki gün açık olduğu sorusuna, 'Öğrencilerin yüzde 80'i geliyor, devamlılık çok yüksek. İsteyen gelir, isteyen gelmeyebilir diyoruz. Sınıfın yüzde 80'i gelince sınıf çok kalabalık oluyor, mesafeyi ayarlayamıyoruz, bu yüzden iki gün.' yanıtını verdi. Köy okullarında haftanın beş günü eğitim yapılacak olmasına da değinen Selçuk, 'Köylerde ortam daha müsait. Oradaki öğrencilerin akademik eksikleri daha fazla. Bunları bir şekilde tamamlamak lazım.' dedi.