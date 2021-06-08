Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. NTV'nin haberine göre; O iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir açıklama yaptı. Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.
- Bunun dışında benzer soru olmadığını söyleyen Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor" diye konuştu.