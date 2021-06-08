Gündem Bakan Selçuktan LGSde benzer soru iddiasına yanıt
EĞİTİM

Bakan Selçuk'tan LGS'de benzer soru iddiasına yanıt

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'de benzer soru iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer. Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Bakan Selçuktan LGSde benzer soru iddiasına yanıt
​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Liselere giriş için pazar günü yapılan LGS'de daha önce yayınlanmış sorulara yer verildiği iddiası ortaya atıldı. NTV'nin haberine göre; O iddialara ilişkin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir açıklama yaptı. Eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e konuşan Ziya Selçuk, "Biz yıl içinde örnek soruları her ay yayınladık. Sadece 3 soru daha önce yayınladığımız sorulara benzer" dedi.

  • Bunun dışında benzer soru olmadığını söyleyen Selçuk, "Bunu iddia eden her kimse bu iddiaları ispatlaması gerekiyor" diye konuştu.

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