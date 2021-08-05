Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yanan alanların turizme açılacağı iddialarına cevap verdi: Marmaris'te Bodrum'da birçok kaçak yapıyı yıktık bu kaçak yapıların sorumlusu CHP'li belediyeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun 'Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapılaşma yetkisini Turizm Bakanına verdi. Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı betonlaştırmak.' iddiasına cevap verdi.



Kılıçdaroğlu'nun, iddiasını kanıtlamakla yükümlü olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Benim Kültür ve Turizm Bakanına vermiş olduğum böyle bir yetki yok. Ormanlar yansın buralarda beton yığını inşa edelim, haşa. Betona nasıl olur da ben sahip çıkarım, böyle bir şey söz konusu değildir. Bunlar ispatı gerektiren bir şeydir. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. Buralarda inşaatlar yapıldıysa bunun sorumlusu sensin. Senin belediyen. Biz bu konuyla ilgili her türlü müdahaleye varız. Bakanlık olarak özellikle CHP olduğu belediyelerde birçok yerleri yıktık. Marmaris'te Bodrum'da birçok yerlerde kaçak yapıları yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Bay Kemal senin bunlardan haberin yok mu?' dedi.