Gündem Milli Güvenlik Kurulu toplandı
POLİTİKA

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının en önemli gündem maddesini devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri oluşturuyor.

Haber Merkezi İHA
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Toplantı saat 16.00'da başladı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı, saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.

HANGİ BAŞLIKLAR MASADA?

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.

ANA GÜNDEM ORMAN YANGINLARI

Toplantının en önemli maddesi devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.

Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK-YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sonrası bildiri yayımlandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sonrası bildiri yayımlandı
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