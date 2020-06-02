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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sonrası bildiri yayımlandı
POLİTİKA

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK toplantısı sonrası bildiri yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 3 saat 20 dakika süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi.Toplantının ardından yayımlanan bildiride terörle mücadele vurgusu, Akdeniz'deki hukuki hakların korunması ve Suriye ile Libya politikaları yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor.
Toplantı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı, 3 saat 20 dakika sürdü. Toplantının ardından yayımlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

Terörle mücadele vurgusu

Milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurula bilgi sunulmuş, ülkemiz ve bölgemizde teröre karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilmiştir.

Suriye'nin toprak bütünlüğü

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve bölgenin terör örgütlerinden temizlenerek Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, onurlu ve güvenli olarak geri dönmesi doğrultusunda Türkiye'nin yürüttüğü çok boyutlu çalışmaları taviz vermeden sürdürme kararlılığı bir kez daha teyit edilmiş, uluslararası toplum bu yöndeki çabalarımıza destek olmaya çağrılmıştır.

Akdeniz'deki hukuki hakların korunması

Türkiye karşıtlığı ortak paydasında bir araya gelen bazı aktörlerin, ülkemizin Akdeniz'de meşru ve hukuki adımlarına yönelik menfi yaklaşımları değerlendirilmiş, ülkemizin karada, denizde ve havadaki hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına tavizsiz devam edileceği belirtilmiştir.

Libya'daki askeri danışmanlık devam edecek

BM tarafından tanınan meşru hükümetin Libya'nın siyasi birliğini ve toprak bütünlüğünü muhafaza ederek ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde gösterdiği çabalara ülkemiz tarafından verilen askeri danışmanlık hizmetlerinin sürdürüleceği vurgulanmış, uluslararası toplum Libya halkının iradesini gasp eden ve meşru Libya hükümetini hedef alan karanlık oluşumlara karşı ilkeli bir duruş sergilemeye davet edilmiştir.

Salgınla mücadeledeki başarı vurgusu


Salgınla mücadelede ülkemizin sağlık, gıda, teknoloji, ekonomi kamu düzeni ve güvenliği başta olmak üzere başarısının altı çizilmiştir.

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