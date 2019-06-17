Gündem Milli Muharip Uçaktan dünyaya mesaj F-35in yerine geçebilirim
İSTANBUL

Milli Muharip Uçaktan dünyaya mesaj: F-35'in yerine geçebilirim

Türkiye, 'Milli Muharip Uçağın (MMU) birebir modelini ilk kez Uluslararası Paris Airshow'da görücüye çıkardı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Genel Müdürü Temel Kotil "Milli Muharip Uçağı ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak" dedi. Uçağın açıklanan özelliklerinde önceki döneme göre değişiklikler olduğunu anlatan uzmanlar 'İtki', 'Kanat Alani' ve 'Görevler arası kolayca geçiş yapabilme' gibi özelliklere vurgu yaparak, dünya havacılık camiasına "F-35 yerine de geçebilirim" mesajının verildiği görüşünde. Temel Kotil’in MMU’nun 'Meteor' hava-hava füzesi atabilme özelliğinden de bahsettiğini söyleyen Turan Oğuz ise, "Bu adım 'mutabakat muhtırası' kapsamında atıldıysa, hem Türkiye hem Avrupa 'ortak çalışacağız' mesajını da vermiş oluyor" açıklamasında bulundu.

Sertaç Aksan Yeni Şafak
Milli Muharip Uçağı
Milli Muharip Uçağı

Türkiye'nin ilk beşinci nesil savaş uçağı olması planlan MMU, Paris Air Show'da görücüye çıktı.

Sadece Türkiye değil dünya havacılık basını tarafından da takip edilen bu adım ile ülkemiz uzun yıllardır hayalini kurduğu ileri teknolojili 'yerli ve milli savaş uçağı' konusunda bir eşiği daha geride bırakmış oldu.

Daha önce açıklanan özelliklere göre değişiklikler var

Türkiye ve Etki Alanındaki Bölgeler Savunma Analisti Turan Oğuz, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada, MMU’nun daha önce açıklanan özellikleriyle bugün fuarda duyurulan özellikleri arasında bazı farklılıklar olduğunu söyledi.

İtkinin (motorun itme gücü) ve kanat alanının arttığına işaret eden Oğuz, çok maksatlılık, görevler arası kolay geçiş, süper seyir gibi özelliklerde de değişiklikler görüyoruz" şeklinde konuştu.

'F-35 yerine geçebilirim' mesajı

Oğuz, "Bu değişikliklerin ne anlama geldiği?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İtki ve kanat alanındaki artışlarla daha performanslı, çevik ve atik bir uçağa sahip olacağımızı görüyoruz.

Ayrıca daha önce hava üstünlüğü üzerinden vurgu yapıyorduk ama bu fuarda hem çok maksatlılık hem de görevler arası kolay geçiş yapabilme özelliğini öne çıkartıyoruz.

Görevler arası geçişten kastımız, uçağın hava-hava, hava-yer, elektronik harp vb. farklı alanlarda kullanımı sırasında mümkün olan en kısa zamanda bu geçişleri kolaylıkla yapabilmesi özelliği.

Bu haliyle MMU, F-35’in görevlerini de yerine getirebilirim mesajı vermiş oluyor. Son zamanlarda ABD ile aramızda yaşanan F-35 krizine karşılık olarak biz Avrupalı muhataplarımıza ve dünyaya ‘F-35 benzeri görevleri de rahatlıkla üstlenebilecek bir uçak yapmayı hedefliyoruz' diyoruz.

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Bu yolla 'F-35 konusunda sorun yaşasak da yaşamasak da kendi alternatifimizi yaratma yolunda ilerliyoruz” mesajı veriyoruz.

Avrupa ile ortak çalışma

Turan Oğuz, “Temel Kotil’in MMU’da MBDA tarafından üretilen Meteor füzesinin kullanabileceği bilgisini vermesi de ilginç bir detay. Sonuçta MBDA İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya gibi ülkelerden firmaların içinde bulunduğu çok uluslu bir şirket.

Temel Kotil

Bu füzenin uçağa entegre edilmesi için bazı ortak mühendislik çalışmalarının ve testlerin yapılması lazım. Eğer bu 'mutabakat muhtırası' çerçevesinde kayıt altına alınmış bir konu ise o zaman farklı bir pencereden bakmak mümkün, bu da Türkiye ve Avrupa'nın savunma sanayisi projelerinde gelecekte ortak çalışmalara devam etmeyi planladığıdır. ABD'nin Türkiye'yi ekonomik ve askeri yaptırımlarla tehdit ettiği bir ortamda Avrupa’yla geleceğe yönelik yeni yeni çalışmaların başlatılması ABD’ye bir mesaj içerecektir.

Turan Oğuz, değerlendirmelerinin fuarın ilk gününe ve MMU’nun maketinin açılışına dair gözlemler içerdiğinin altını çizerek, "Gelecek günlerde farklı ve yeni mesajlar da beklemek de mümkün" ifadesini kullandı.

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