'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı Paris Havacılık Fuarı'nda milli savaş uçağı rüzgarı esti Bu yıl 53. düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Genel Müdürü Temel Kotil; "Milli Muharip Uçağını ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak" dedi.

Haber Merkezi 17 Haziran 2019, 15:08 Son Güncelleme: 17 Haziran 2019, 15:10 AA