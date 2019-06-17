Dünya Paris Havacılık Fuarında milli savaş uçağı rüzgarı esti
AVRUPA

'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı

Paris Havacılık Fuarı'nda milli savaş uçağı rüzgarı esti

Bu yıl 53. düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Genel Müdürü Temel Kotil; "Milli Muharip Uçağını ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak" dedi.

Haber Merkezi AA
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı.
'Milli Muharip Uçağı' Fransa'da görücüye çıktı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), Milli Muharip Uçağı’nın birebir modelini ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda sergiledi.

Bu yıl 53. düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'nda, TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen Milli Muharip Uçağı'nın birebir modeli yer aldı.

  • TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, "Milli Muharip Uçağı'nı ilk kez Paris’te tanıttık. Bu Avrupa'nın en iyi savaş uçağı olacak." dedi. Uçağın ilk uçuşunun 2025'te gerçekleşeceğini ifade eden Kotil, bu uçağın beşinci nesil ve F35 ayarında bir uçak olduğunu belirtti.

Milli Muharip Uçak projesinin tanıtıldığı açılış etkinliğine havacılık sektörünün temsilcileri ve basın mensupları büyük ilgi gösterdi.

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