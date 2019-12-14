Gündem Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü!

Milli Savunma Bakanı Akar, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Biz uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Hulusi ​Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi ​Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile görüştü. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in de katıldığı görüşmede, Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Güler ile Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 19. Doha Forumu'na katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar: Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Akar: Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz

Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi

Birçok yabancı devlet yetkilisinin yanı sıra Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani'nin de katıldığı açılış oturumunun ardından Bakan Akar çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız
GÜNDEM
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yakında yeni bilgiler açıklayacağız

Akar, bu kapsamda uluslararası tanınırlığa sahip Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.Genelkurmay Başkanı Güler'in de katıldığı görüşmede, Türkiye ile Libya arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın yanı sıra askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği konuları da ele alındı.

Akar, toplantı sonrası sorulan sorular üzerine, şu açıklamayı yaptı:

"Biz deniz hak, alaka ve menfaatlerimiz ile hukuk çerçevesinde yapılması gerekenleri yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Biz sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı, hukukumuzu koruyoruz, kollamaya da devam edeceğiz."
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