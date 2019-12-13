Gündem Milli Savunma Bakanı Akar Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz
POLİTİKA

Milli Savunma Bakanı Akar'dan ABD Senatosu kararına tepki: Son derece temelsizdir

Milli Savunma Bakanı Akar: Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" dedi.

Akar, " Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir" diye konuştu.

AK Parti'den ABD'ye Ermeni kararı tepkisi: Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz
GÜNDEM
AK Parti'den ABD'ye Ermeni kararı tepkisi: Kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz

"Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyoruz"

Akar, "Libya ile mutabakat üçüncü ülkelerin hak ve hukukuna tecavüz değil. Sadece uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı koruyor, kolluyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Libya ile imzalanan mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu
GÜNDEM
Türkiye, Libya ile imzalanan mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Hakkımızı koruyoruz

Hakkımızı koruyoruz

Bakan Akar'dan Libya mutabakatı açıklaması.
Aklınızı başınıza alın

"Aklınızı başınıza alın"

​Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in ablasından hükümete uyarı.
Ceza indirimi yok

Ceza indirimi yok

Ceren'in katili hakkında 2 ayrı iddianame hazırlandı.
Büyük salgınlar kaçınılmaz

Büyük salgınlar kaçınılmaz

​Aşı karşıtlarının 10 iddiası ve bilimsel gerçekler.
İstanbul'da<br> dev operasyon

İstanbul'da
dev operasyon

ABD'ye gönderilecek kargodan 1 ton 745 kilo uyuşturucu çıktı.
Müslümanlar nerede?

Müslümanlar nerede?

​Mesut Özil, Doğu Türkistan konusunda sessiz kalınmasına tepki gösterdi.

Kabul etmiyoruz

Kabul etmiyoruz

AK Parti'den ABD'ye Ermeni kararı tepkisi.

Esed rejimi ile<br>ABD arasında kriz

Esed rejimi ile
ABD arasında kriz

​Kamışlı Havalimanı'ndan geri döndüler.
Kamu bankaları tek haneye düşürecek

Kamu bankaları tek haneye düşürecek

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak müjdeli haberi verdi.
El Hamra:<br>Endülüs'ün incisi

El Hamra:
Endülüs'ün incisi

​Sayısız odalarıyla hayran kalınacak bir güzellik.
Devler Ligi tehlikede

Devler Ligi tehlikede

Ülke puanları güncellendi: Başakşehir'in sırtında büyük bir yük var.
24 saatte 2 rekor birden

24 saatte 2 rekor birden

​Borsa İstanbul 111 bini geçerek 20 ayın zirvesini gördü.
Trafolar <br>bir bir patlıyor

Trafolar
bir bir patlıyor

Kaçak elektrik kullanımı elektrik hatlarını yine felç etti.
İstanbul'da evin çatısı çöktü

İstanbul'da evin çatısı çöktü

Şişli'deki olayda yoldan geçen 3 kişi yaralandı.
Banyosunu yaptırdım<br> tırnaklarını kestim

Banyosunu yaptırdım
tırnaklarını kestim

4 yıl sonra oğluna kavuşan Hatice annenin sözleri duygulandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.