Gündem Türkiye, Libya ile imzalanan mutabakatın tescili için BMye bildirimde bulundu
ANKARA

Türkiye, Libya ile imzalanan mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye, Libya ile imzalanan mutabakatın tescili için BM'ye bildirimde bulundu

Türkiye, Libya ile imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının tescili için Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirimde bulundu.

Haber Merkezi AA
Türkiye ile Libya Deniz Sınırı
Türkiye ile Libya Deniz Sınırı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye, Libya ile 27 Kasım'da imzalanan ve 8 Aralık'ta yürürlüğe giren mutabakatın tescil edilmesi amacıyla dün BM'ye bildirim yaptı.

BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama: Bir pozisyonu yok
DÜNYA
BM'den Türkiye-Libya mutabakatına ilişkin açıklama: Bir pozisyonu yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtilmişti.

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Libya ile Türkiye arasındaki tarihi mutabakat Meclis'ten geçti

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada, mutabakata Libya'da hükümetin, Türkiye'de TBMM'nin onay verdiğini belirterek, "Yürürlükle ilgili kararnamenin Cumhurbaşkanımız tarafından imzalanmasıyla birlikte BM'ye tescilini de yapacağız. Hem anlaşmayla ilgili birlikte bilgi veriyoruz hem de batı sınırları belirlenmiş yeni kıta sahanlığımızı da BM'ye tescil ettiriyoruz" demişti.

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