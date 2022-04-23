Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: İnsani yardım için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A400 uçaklarının Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durulduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A400 uçaklarının Türkiye’ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durulduğu öğrenildi.
Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.