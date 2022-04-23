Milli Savunma Bakanı Akar Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü: İnsani yardım için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü. Görüşmede Bakan Akar tarafından bir an önce ateşkes ilan edilmesinin önemi, Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemiler ile A400 uçaklarının Türkiye’ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde durulduğu öğrenildi.

Ayrıca Bakan Akar tarafından Türkiye’nin Ukrayna’ya insani yardım için üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

OYNAT 00:28 Bakan Akar, Pençe- Kilit Operasyonu harekat merkezinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları ile Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe- Kilit Operasyonu'nu takip etti. Bakan Akar, operasyona katılan birliklerin komutanları ile video konferans yöntemi ile yaptığı toplantıda sahadaki son durumu değerlendirdi. BiP'te paylaş

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