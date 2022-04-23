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ANKARA

MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak. Fırat Kalkanı Bölgesi'nde 50 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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Haber Merkezi AA
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı
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Teröristler dün Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki polis kontrol noktasına tank savar silahlarıyla saldırı gerçekleştirdi.

Terör örgütü üyeleri, özel harekat polisi Aytaç Altunörs'ün şehit olduğu saldırıyla eş zamanlı olarak TSK'ye ait bazı üs bölgelerine de taciz ateşinde bulundu.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLARTILDI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik taciz atışlarına karşılık vermesinin ardından bölgede meşru müdafaa kapsamında geniş çaplı operasyon başlattı.

İlk olarak Fırtına obüslerinin de aralarında bulunduğu kara ateş destek vasıtalarıyla terör hedeflerine yönelik cezalandırma atışları yapıldı. Ardından komandolar bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Bölgede devam eden operasyonda şu ana kadar 50 terörist etkisiz hale getirildi.

KANI YERDE KALMADI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin şimdiye kadar hiçbir şehidin kanını yerde bırakmadığı, bundan sonra da bırakmayacağı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan her türlü taciz ve saldırılara anında ve misliyle karşılık verilecek.TSK'nin operasyonları ile oluşan huzur ve güven ortamının bozulmasına asla izin verilmeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

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