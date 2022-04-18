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Gündem AK Partiden Pençe-Kilit mesajı Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini veriyor
POLİTİKA

AK Parti'den 'Pençe-Kilit' mesajı: Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini veriyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ‘Pençe- Kilit Operasyonu"na ilişkin verdiği mesajda, "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AK Partiden Pençe-Kilit mesajı: Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini veriyor
Ömer Çelik

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik başlattığı ‘Pençe- Kilit Operasyonu"na ilişkin, "Mehmetçik dünyanın en meşru mücadelesini vermeye devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabı Twitter'dan, "Dostluk ve barış isteyenler için Pençe Kilit harekatı bir güvencedir. Dünyada kimin itiraz ettiğine bakıyoruz, bunların ülkemizin ve bölgemizin kötülüğünü isteyenler olduğunu görüyoruz" paylaşımında bulundu.

  • Çelik, operasyonun başladığı ilk saatlerde de, "Kahraman Mehmetçik’e selamlarımızı gönderiyoruz. Milletimizin duaları kahramanlarımızla..." diyerek askere moral ve destek mesajı yayınlamıştı.

TSK Kuzey Irak'ta PKK'nın canına okudu: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından Hatay'da orman yangını çıktı
FOTOĞRAF 27
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Amanos Dağları eteklerindeki Konaklı Mahallesi’nde gece 01.22’de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
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Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.
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Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
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Yangın söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın iki noktaya sıçradı.
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Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.
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Yangının çıkış nedeni resmi olarak henüz açıklanmadı.
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Ancak görgü tanıkları alevlerin kasıtlı çıkarıldığını iddia etti.
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ZAMANLAMA MANİDAR<br><br>TSK'nın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile PKK terör örgütüne ağır kayıp verdirmesi sonrası; hemen akabinde Hatay'da çıkan orman yangını PKK'yı işaret ediyor.
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Üstelik yerel halk, toprağın kaç gündür yağmur yediği için ıslak olduğunu ve doğal yolla bir yangının çıkmasının mümkün olmadığını ifade etti.
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TSK Kuzey Irak'ta PKK'nın canına okudu: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından Hatay'da orman yangını çıktı
TSK'nın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan Pençe-Kilit Operasyonu ile PKK terör örgütüne ağır kayıp verdirmesi sonrası; Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin çıkış nedeni tam olarak bilinmezken, görgü tanıkları yangının terör örgütü PKK mensubu teröristler tarafından kasıtlı çıkarıldığını iddia etti.

Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın kabusu oluyor: Bordo bereliler ve komandolar teröristlerin inlerine girdi
OYNAT 01:52
Pençe-Kilit Operasyonu PKK'nın kabusu oluyor: Bordo bereliler ve komandolar teröristlerin inlerine girdi
Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. F16'lar hedefleri vurmak için havalanırken, gece boyunca terör hedefleri tam isabetle vuruldu. Bordo bereliler ve komandolar da hem karadan hem de hava hücum harekâtları ile teröristlerin inlerine girdi.

Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

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Mehmetçik Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe Kilit operasyonu başlattı: Bordo bereliler ve komandolar karadan sızdı

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri Obüslerle yerle bir ediliyor
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Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri Obüslerle yerle bir ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle de terörist hedefler ateş altına alındı. Top sesleri ilçe merkezinden de duyulurken, bölgedeki hareketlilik sabaha kadar sürdü.
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