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ANKARA

Pençe'de 26 Suriye'de 10 terörist öldürüldü: Zap'tan çıkış yok

TSK’nın PKK’ya Kuzey Irak’ta ZAP bölgesinde ağır darbe indirdiği ‘Pençe-Kilit Harekâtı’nda 26 terörist öldürüldü. Sınır hattından Türkiye’ye geçmeyi planlayan PKK’lı teröristler inlerinden çıkamadan vuruldu. Teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Arama-tarama faaliyetlerinin devam ettiği operasyon ‘Pençe serisi’nin en büyüğü.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
Pençede 26 Suriyede 10 terörist öldürüldü: Zaptan çıkış yok
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Irak’ın kuzeyinde Metina, Avaşin, Basyan ve Zap bölgelerine yönelik olarak başlatılan Pençe Kilit Operasyonu planlandığı şekliyle başarıyla devam ediyor. Harekatta ele geçirilen ilk aşama hedefler arasında Mehmetçik Tepe de vardı. Mehmetçik Tepe, Türkiye’nin 40 yıllık terörle mücadelesinde en çok bilinen ve Zap Vadisi’ni kontrol eden konumuyla stratejik noktalar arasında.

ÇÖKÜŞÜN GÖSTERGESİ

  • Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Hakkari Yüksekova Dağ Komando Tabur Komutanı iken 1997 yılında katıldıkları Çekiç Harekatında tam bir günde kontrol altına alınabilen Mehmetçik Tepe’nin Pençe Kilit harekatında saatler içerisinde ele geçirilmesinin milli savunma sanayii hamlesi ile Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın artan imkan ve kabiliyetleri sonucu olduğunu söyledi. Başbozkurt, şunları kaydetti: “1997 Mayıs ayında teröristleri şaşırtarak kuzey güney istikametinden girdik Mehmetçik Tepe’ye. Sarp kayalık bir bölgeydi, yaklaşık 300 terörist vardı. Sürekli geriden terörist takviyesi yapılıyordu. Çatışma sabahtan başladı. Tam 1 gün devam etti ve bir gün sonunda Mehmetçik Tepe’yi ele geçirebildik.

İhsan Başbozkurt
İhsan Başbozkurt

ULAŞILAMAYAN YERDİ

Teröristlerin mevzileri çok güçlüydü, müthiş tahkimat yapılmıştı. Orası ulaşılamayan yerdi. Adı Direniş. Burada direnilecekti. Öyle mevziler, sistem yapmışlardı ki, orayı ele geçirdiğimizde tüneller, üstü kapalı mevzilerle karşılaştık. Öyle bir yerdi. Tam 9 gün kalmıştık Mehmetçik Tepe’de. Çekiç Harekatıyla Zap bölgesi kontrol altına alındıktan sonra Zap’ın derin vadileri ve mağaraların olduğu bölgede yaklaşık 39 gün kaldık.

BU KADAR KAPSAMLI SİLAHLARIMIZ YOKTU

  • Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bugün sahip olduğu imkan ve kabiliyetlere biz o yıllarda sahip değildik. Bırakın gece görüş sistemlerini, elimizdeki silahlı helikopter sayısı oldukça azdı. Çok büyük zorluklarımız vardı ama TSK’nın kahraman Mehmetçiği her türlü yokluğa rağmen, savaşma azim ve iradesiyle terör örgütünün belini kırmıştı.”

Irak’ta 26, Suriye’de 10 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu’nda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi. Açıklamada, bölgede yapılan arama tarama sırasında 13 bin 450 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 7 bin 890 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 2 el bombası, 2 fünye ve 23 VS-50 antipersonel mayınının ele geçirildiği kaydedildi. MSB, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde de 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Çukurca’da askeri hareketlilik

  • Pençe- Kilit Operasyonu devam ederken, sınırın sıfır noktasında bulunan Hakkari Çukurca’da hareketlilik yaşanıyor. Derecik’te konuşlu 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı’ndan Fırtına obüsleri ve çoklu namlulu roketatar ÇRNA ile hedefler yoğun ateş altına alınırken, Çukurca ve yakınındaki kırsal bölgelerde ise askeri konvoy ile helikopter hareketliliği yaşanıyor. Belirlenen terör hedefleri vurulurken, top atışlarının sesleri Çukurca ilçe merkezinden de duyuluyor.

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Mete Yarar: Pençe-Kilit operasyonu Kandil'in kilidini açacaktır
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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, TVNET canlı yayınında Pençe-Kilit operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Üç farklı büyük hava hücum harekatı icra edildiğini söyleyen Yarar, geniş bir harekatın başlayacağını belirterek, 'Bu alanın temizlenmesi Gara'nın kilidini açacak, Gara da Kandil'in kilidini açacaktır.' ifadelerini kullandı.


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