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Gündem Kuzey Irakta PKKya Pençe Kilit operasyonu Bordo bereliler karadan sızdı
ANKARA

Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe Kilit operasyonu: Bordo bereliler karadan sızdı

Milli Savunma Bakanı Akar, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik "Pençe Kilit Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

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Haber Merkezi Diğer
PKKya Pençe Kilit operasyonu
Kuzey Irak'a Pençe Kilit operasyonu başladı.

Bakan Akar, "Kahraman pilotlarımız, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu." dedi.

Akar, "ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'larla desteklenen komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurlarımız hedefleri tam isabetle vurdu." ifadesinde bulundu.

Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu başladı.
Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu başladı.

Akar, "Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi." açıklamasında bulundu.

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