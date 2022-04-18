Kuzey Irak'ta PKK'ya Pençe Kilit operasyonu: Bordo bereliler karadan sızdı

Bakan Akar, "Kahraman pilotlarımız, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu." dedi.
Akar, "ATAK helikopterleri, İHA, SİHA'larla desteklenen komandolar ve bordo bereliler karadan sızarak, bölgeye intikal etti. Topçu unsurlarımız hedefleri tam isabetle vurdu." ifadesinde bulundu.
Akar, "Şu ana kadar operasyonumuz planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Birinci safhada belirlenen hedefler ele geçirildi." açıklamasında bulundu.