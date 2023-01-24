Milli Savunma Bakanı Akar: Zap büyük ölçüde teröristlerden temizlendi

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Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.
Bir gazetecinin NATO’nun Deniz Kuvvetleri komutasının bir yıl süreyle İngiltere’den Türkiye’ye geçtiğini belirterek yapılacak faaliyetlere ilişkin sorusu üzerine Akar, "Planlı faaliyetlerin komutası gerçekleştirilecek. Herhangi sıcak bir durum söz konusu değil" cevabını verdi.
Başka bir gazetecinin İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştirdiği ziyarette "Type-23 firkateynlerinin alınmasına yönelik anlaşmaya varıldığına" ilişkin haberleri hatırlatması üzerine Akar, "Somutlaşmış, kesinleşmiş bir şey söz konusu değil. Bizim İngiltere Savunma Bakanı Sayın Wallace ile ikili ilişkiler, NATO kapsamında temaslarımız var. Son Londra ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz bir ziyaretti" diye konuştu.