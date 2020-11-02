Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok" dedi.
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İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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