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Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok
İZMİR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulundu. Akar, bölgedeki Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde can kaybı ve ciddi hasarın bulunmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezinde açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
OYNAT 00:59
3 yaşındaki minik Elif'in hastane odasından ilk görüntüsü: Bebeğiyle oynarken kameraya el salladı
İzmir depreminden tam 65 saat sonra mucize eseri enkaz altından yaralı olarak çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in kaldırıldığı hastanedeki görüntüleri, izleyenleri mutlu etti. Elif'in hastane odasında bebeğiyle oynarken kameralara el salladığı görüldü.


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