Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok

Ekonomi

Ukraynalılar ekimde Antalya'ya akın etti: Yüzde 41 artış yaşandı

Antalya'da ekim ayında 700 bin 90, 10 aylık dönemde ise 3 milyon 276 bin 627 turist geldi. Geçen yıla göre toplam turist sayısındaki kayıp oranı yüzde 77, rakam ise 11 milyon 420 bin oldu. Bu yıl Antalya'ya en çok turist gönderen ülke, 1 milyon 402 bin kişiyle Rusya oldu. Ekim ayında ise Ukrayna'dan geçen yıla oranla yüzde 41 artışla 102 bin kişi geldi.