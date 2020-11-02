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Gündem Onlar mucizenin ta kendisi Tüm Türkiye İdil ve Elif için sevinirken İpeke ağladı
İZMİR

Onlar mucizenin ta kendisi: Tüm Türkiye İdil ve Elif için sevinirken İpek'e ağladı

İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı enkazından 58 saat sonra 14 yaşındaki İdil Şirin, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından ise 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. İdil ve Elif, umutların tükendiği an tüm Türkiye’nin yüzünü güldürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye erinin elini tuttuğu bu görüntüsü ise akıllara kazandı.
3 yaşındaki Elif Perinçek, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. İtfaiye erinin elini tuttuğu bu görüntüsü ise akıllara kazandı.

İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve en fazla can kaybının yaşandığı Emrah Apartmanı’nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. 32 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın enkazından 15 kişi de yaralı olarak çıkarıldı.

32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı
GÜNDEM
32 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı'nda çalışmalar tamamlandı

Fakat Emrah Apartmanı'nın enkazından 58 saat sonra çıkartılan İdil Şirin canlı olarak kurtarıldı. İdil’in kardeşi İpek Şirin’in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı. İdil'in ilk sözlerinin “İtfaiye amca kardeşim öldü” şeklinde olduğu öğrenildi.

İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı
GÜNDEM
İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı

İdil kadar şanlı olan ve mucizenin gerçek olabileceğini gösteren bir diğer isim 3 yaşındaki Elif Perinçek oldu. Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat çıkartılan Elif'in İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi İşleri Onbaşı Muammer Çelik'in parmağına sıkı sıkıya tutması hafızalara kazandı.

İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı
GÜNDEM
İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
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Enkazdan çıkarılan minik Elif'in elini hiç bırakmadığı itfaiyeci Muammer Çelik o anları anlattı
İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif'i kurtaran itfaiye personeli Muammer Çelik o anları anlattı. “Elif için hiç ümidimizi kaybetmedik. Babası bana ben her şeye razıyım dedi. Ben de dedim ki, Allah'ın mucizesi diye bir şey var, mucizeyi belki de burada görürüz. Sen teslim falan olma, de ki Allah'ım sen bilirsin' ifadelerini kullandı.

Minik Elif'i 65'inci saatte kurtaran ekipteki personel o anları göz yaşlarıyla anlattı, muhabir zor anlar yaşadı
OYNAT 00:59
Minik Elif'i 65'inci saatte kurtaran ekipteki personel o anları göz yaşlarıyla anlattı, muhabir zor anlar yaşadı
İzmir'deki 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından mucize çıktı. Kurtarma çalışmalarının 65'inci saatinde ulaşılan 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı olarak enkaz altından çıkarıldı. Kurtarma ekibindeki personel o anları göz yaşlarıyla anlatırken, muhabir de zor anlar yaşadı.

Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
OYNAT 00:59
Elif bebeğin 65'inci saatte enkaz altından çıkarılma anı kamerada
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı enkazından yaklaşık 65 saat sonra 3 yaşındaki Elif Perinçek, yaralı çıkarıldı. Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

3 yaşındaki Elif'in 65'inci saatte kurtarılmasının ardından göz yaşları sel oldu
OYNAT 00:38
3 yaşındaki Elif'in 65'inci saatte kurtarılmasının ardından göz yaşları sel oldu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda 65'inci saatte bir mucize yaşandı. 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan yaralı olarak kurtarılmasıyla görevliler ve yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

3 yaşındaki Elif, enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
OYNAT 00:38
3 yaşındaki Elif, enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65'inci saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.

Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
OYNAT 01:38
Emrah apartmanında 58 saat sonra gelen mucize kurtuluş: 14 yaşındaki İdil Şirin kurtarıldı
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58 saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Mucize kurtuluş böyle kaydedildi.


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