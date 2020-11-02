İzmir'de 58'inci saatte gelen mucize: İdil Şirin enkazdan sağ çıkartıldı

Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, arama kurtarma çalışmalarından sevindirici bir haber geldi.

İdil Şirin 58 saat sonra kurtarıldı

Enkaz altında kalan 14 yaşındaki İdil Şirin'le temas kuran ekipler, titiz bir çalışmanın ardından kız çocuğunu sıkıştığı yerden kurtardı ve enkaz altında ilk yardım gerçekleştirdi.

Depremden yaklaşık 58 saat sonra yaralı olarak enkazdan çıkarılan İdil Şirin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İdil Şirin, enkaz altından yaralı kurtarılan 105'inci kişi oldu.

FOTOĞRAF 10 İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'deki depremde vefat edenlerin sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu Yaralananlardan 743'ünün tedavilerinin ardından taburcu edildiği, 218'inin ise tedavisinin sürdüğü bildirilen açıklamada, İzmir'de 8 binada arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı. Açıklamada, depremin ardından 43'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 1044 artçı sarsıntı yaşandığı da kaydedildi. Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildi Türk Kızılay tarafından 419 personel, 40 araç, 153 bin 376 öğün kapasiteli mobil beslenme üniteleri ve 106 bin 364 malzeme (ikram ve içecek) bölgeye gönderildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları için Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 910 ve Tarım ve Orman Bakanlığından 256 personel olmak üzere toplam bin 166 personel görevlendirildi. . Psikososyal çalışma grubundan 246 personel 25 araç ile sahada çalışmalara katılmakta olup, 293 hanede 783 kişi ile görüşüldü. Ayrıca 2 mobil sosyal hizmet merkezi aracı bölgeye sevk edildi. Güvenlik ve trafik çalışma grubundan 245 çevik kuvvet, 32 trafik personeli olmak üzere 277 personel olay yerine yönlendirildi. Teknik destek ve ikmal kapsamında toplam 269 iş makinesi ve 227 personel görev yapıyor. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 234 araç ve 835 personel bölgede görevlendirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre haberleşme altyapısında olumsuz bir durum yaşanmıyor. Bölgeye 3 farklı operatörden toplam 35 adet mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup, 27 adedi kuruldu. İzmir depreminde ölen ve kurtarılan kişi sayısı açıklandı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir depreminde 73 vatandaşın hayatını kaybettiği, 961 vatandaşın yaralandığı belirtilirken, 220 kişinin tedavisinin devam ettiği bilgisi verildi. Son dakika bilgisine göre Emrah apartmanı enkazından 58. Saatte bir yaralı çıkarıldı. BiP'te paylaş

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Çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da izledi.

Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İdil çıktı" ifadesine yer verdi.

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Sosyal medyada İdil Şirin ile kardeşinin enkaz altında olduğu ve kendilerinden haber alınamadığı bilgisi paylaşılmıştı.