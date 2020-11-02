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Gündem İzmir depreminde 65inci saatte mucize 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı
İZMİR

İzmir depreminde son dakika gelişmesi: Doğanlar apartmanının enkazından bir kişi sağ çıkarıldı

İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı

İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama kurtarma çalışmalarında 65. saatte bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif enkazın altından yaralı olarak kurtarıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.

İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.

Elif Perinçek
Enkaz başında duygusal anlar yaşanırken minik Elif tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.

3 yaşındaki Elif, enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
OYNAT 00:38
3 yaşındaki Elif, enkaz altından 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65'inci saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.



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