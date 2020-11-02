İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir kişi daha yaralı olarak çıkarıldı.
İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak kurtarılan çocuğun 3 yaşındaki Elif Perinçek olduğu öğrenildi.
Enkaz başında duygusal anlar yaşanırken minik Elif tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Elif Perinçek'in annesi Seher Dereli Perinçek ile 10 yaşındaki ikiz ablaları Elzem ve Elif Perinçek de yaklaşık 23 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarılmıştı. Ağabeyi 7 yaşındaki Umut ise enkazda yaşamını yitirmişti.