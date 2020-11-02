İzmir depreminde 65'inci saatte mucize: 3 yaşındaki Elif enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Dünya

Ermenistan yenilgiyi ilan etmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Azerbaycan’a desteğini göstermek için bir kez daha Bakü’ye giderek Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü. Savaşın devam etmesinden Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın sorumlu olduğunu belirten Aliyev, “Ermenistan’ın mağlubiyetini ilan ederek ordularını topraklarımızdan çıkartması ve sorunun masada çözülmesi en makul seçenektir” dedi.