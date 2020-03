Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar talimat vermişti: Maske üretim miktarı iki katına çıkarıldı

Ülkenin koşulları ne olursa olsun, ihtiyaç halinde, kriz dönemlerinde her türlü desteği vermeye ve atölyelerini her saatte açıp, üretime hazır hale getirmeye hazır bir reflekse sahip. Biz de harekete geçip, hızlı bir şekilde üretimimize başladık. Şu anda bitmiş olarak günde 5 bin adet üretiyoruz. Ama her gün kalitemizi biraz daha iyileştirmek için çalışmalarımızı dürdürüyoruz. Kapasitemizi geliştirmek için daha büyük bir gayret gösteriyoruz. Bunu 10 bine ve daha sonra 20 bine çıkartma hedefimiz var. Çok kısa sürede hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. Ülkedeki bu ihtiyacı gidermek için ekip arkadaşlarım da özveri ile çalışıyor. Gerçekten çok yoğun bir talep var. Gelen talepleri şu anda karşılayamıyoruz çünkü şu anda sadece İstanbul Valiliği ve MEB'e ürettiklerimizi gönderiyoruz. Yakın bir zamanda inşallah tüm talepleri karşılayabilir bir noktaya geleceğiz.