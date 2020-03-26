Fırsatçılara izin yok: Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Karapürçek Mahallesi’nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran zabıta, iş yerini mühürleyip kapattı.

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Üretilen ve üretim aşamasında olan tüm maskeler imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Atölyenin kapısı mühürlendi.

“Asla izin vermeyeceğiz”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli. Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, iş yerine baskın düzenlendi. Gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil” dedi.

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