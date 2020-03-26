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Fırsatçılara izin yok: Kaçak maske üreten iş yeri mühürlendi

Yurt genelinde koronavirüse karşı topyekun mücadele sürerken, fırsatçılar da durumdan yararlanmaya çalışıyor. Ancak yetkililer, bu fırsatçılara göz açtırmıyor. Ankara Altındağ’da bir kaçak maske üretimi yapan işletme daha, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Yetkililer, sağlıksız ortamlarda maske üreten fırsatçıların ihbar edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.
Yetkililer, sağlıksız ortamlarda maske üreten fırsatçıların ihbar edilmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

Karapürçek Mahallesi’nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimini durduran zabıta, iş yerini mühürleyip kapattı.

Bakan Varank'tan maske açıklaması: Fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor
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Bakan Varank'tan maske açıklaması: Fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor


Üretilen ve üretim aşamasında olan tüm maskeler imha edilirken, iş yeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Fırsatçılara geçit yok: Kaçak maske üreticisi mühürlendi
GÜNDEM
Fırsatçılara geçit yok: Kaçak maske üreticisi mühürlendi

Atölyenin kapısı mühürlendi.

“Asla izin vermeyeceğiz”

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli. Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen fırsatçılara asla izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, iş yerine baskın düzenlendi. Gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil” dedi.

Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı: En büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir
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Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı: En büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir

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  • Bu küresel salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla işbirliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Balcı, “Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz” ifadelerini kullandı.
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