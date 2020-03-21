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ANKARA

Fırsatçılara geçit yok: Kaçak maske üreticisi mühürlendi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek için 24 saat görev başında olan zabıta ekipleri, ruhsatsız maske üretimi yapan bir işletmeye baskın düzenledi. İş yeri mühürlenip kapatılırken, üretilen ve üretim aşamasında olan tüm maskeler imha edildi.

Haber Merkezi İHA
Kaçak maske işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaçak maske işletmecileri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaçak maske üretimi, Altındağ Zabıtası’nın denetimine takıldı. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir depoda, kaçak olarak maske üretimi yapıldığı ihbarını alan ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Halk sağlığını tehdit edecek maskelerin üretimi durdurulurken, iş yeri mühürlenip kapatıldı. Ayrıca üretilen tüm maskelere ve materyallere el konuldu, işyeri sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eczaneden sonra kuyumcuda da koronavirüse karşı naylonlu önlem
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Keşan'ın Büyük Cami Mahallesi Kunduracılar Caddesi'ndeki bur kuyumcu dükkanında çalışanlar, koronavirüse karşı hem kendilerini, hem de müşterileri korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla yapılan paravanla ayırdı.
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Çalışanlar, altın ve para alışverişini de naylonda açtıkları pencereden yaptı.
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İş yerine gelenlerin birçoğu da bu uygulamadan memnun kaldıklarını dile getirdi. Çalışanlar ayrıca müşterilere işlerinin bitmesinin ardından kolonya ya da el dezenfektanı da tutuyor.
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Kuyumcuda çalışan Özgür Taşkıran, müşterilerle çalışanlar arasındaki alanı ayıran tezgah üzerine naylon paravanla koronavirüs salgınına karşı tedbir aldıklarını belirterek, Koronavirüs salgınının yayılmaya başlamasının ardından bu önlemi aldık. Hem bizim hem de müşterilerin sağlığı için güvenli mesafe oluşturmak istedik. Biz de böyle bir önlem aldık. Müşterilerimiz de gayet iyi karşılıyor. Kendileri de memnun oldu. Para veya altın alışverişi bittikten sonra müşterilerimize kolonya ya da el dezenfektanı da tutuyoruz dedi.
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Kuyumcuda alışveriş yapan Nurettin Arslan, Çok güzel bir önlem. Gerekliydi. Ben pazarcıyım. Pazarda bizde eldivenlerimizi takıyoruz dedi.
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Lütfü Balaban da hem çalışan, hem de müşteri sağlığı açısından iyi bir önlem alındığını ifade ederek, Başarılı bir düşünce olmuş. Takdir ediyoruz. Dünya genelinde virüs bir sorun olduğu için böyle önlemler alınıyor. Bu önlem de yerinde olmuş dedi.
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Öte yandan şehirdeki kuyumcuların 23 Mart Pazartesi gününden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında 11.00-15.00 saatleri arasında hizmet verecekleri bildirildi.
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı. Alışveriş için gelen müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.​
Title
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı. Alışveriş için gelen müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.​
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Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Title
Şanlıurfa'nın Suruç ve Viranşehir ilçelerinde faaliyet gösteren bazı eczaneler, koronavirüs önlemi olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf naylonla ayırdı. İlaç almaya gelen müşteriler, bu uygulamadan dolayı eczacılara teşekkür etti.
Eczaneden sonra kuyumcuda da koronavirüse karşı naylonlu önlem
Edirne'nin Keşan ilçesindeki bir kuyumcu dükkanında koronavirüse karşı önlem olarak tezgah ile müşterilerin bulunduğu alan şeffaf naylonla ayrıldı. Alışveriş için gelen müşteriler, uygulamadan memnun olduklarını söyledi.


Kaçak maskeler imha edildi.


Bakanlık sabah uyardı ,akşam gelen görüntüler 'pes' dedirtti
FOTOĞRAF 15
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in Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronaviras salgını ile ilgili yetkililer alınması gereken önlemler konusunda öncelikle, sokağa çıkılmaması, çıkıldığı takdirde ise en az 1 metreden fazla olmak üzere sosyal mesafenin korunması ve hijyene önem verilmesini istedi.
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Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan ise özellikle salgın ortadan kalkıncaya kadar tokalaşmama ve kucaklaşmama konusunde önemli uyarılarda bulundu.
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Ancak, koronavirüs konusunda yetkililerin öne sürdüğü tüm bu önlemler, Bursa'da asker uğurlama buluşmasında ihlal edildi.
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Bursa şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında aşırı yoğunluk yaşandı.
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. Yakınlarını vatani göreve uğurlayan kişiler, sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen terminalde kalabalık oluşturdu.
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Gençler otobüse binerken de sarılan ve kucaklaşanlar dikkati çekti.
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Gençler otobüse binerken de sarılan ve kucaklaşanlar dikkati çekti.
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Konya'da da şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında oluşan yoğunluk, koronavirüs salgını için alınan tedbirlerinin ihmal edildiğini gözler önüne serdi.
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Yoğun kalabalığın olduğu o anlarda cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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Şehirlerarası otobüs terminalinde askere gidecek gençlerin uğurlanması sırasında yoğunluk yaşandı.
Title
Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeniyle alınan bazı tedbirler ile sokağa çıkmama ve kalabalık olarak bir arada bulunulmaması yönündeki uyarılara rağmen, yüzlerce kişinin asker uğurlamasına gelmesi, tedbirlerin ihmal edildiğini gözler önüne serdi.
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Yoğunluk nedeniyle terminalde güvenli mesafe ortadan kalkarken, meşaleler yakılması da dikkat çekti.
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O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Title
O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Title
O anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.
Bakanlık sabah uyardı ,akşam gelen görüntüler 'pes' dedirtti
İçişleri Bakanlığı'nın yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğine yönelik çağrısının ardından Bursa ve Konya'da çekilen görüntüler 'pes' dedirtti. Asker uğurlaması için bir araya gelen yüzlerce kişi sosyal mesafeyi ihlal ederken, özellikle vedalaşma sırasında kucaklaşlarak yakın ilişkide bulundu.


“Halk sağlığını tehlikeye atamayız”

Koronavirüsle mücadele kapsamında, yetkili kurumların uyarılarına harfiyen uyulması konusunda Altındağ’da büyük özen gösterdiklerini belirten Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağ Belediyesi olarak her tür tedbiri aldık ve alınan kararları bir bir hayata geçirdik. Şu sıralar koruyucu maske kullanımı çok önemli Bu durumdan faydalanmak isteyen, bu durumu haksız kazanca çevirmek isteyen kimseye izin veremeyiz. Ekiplerimiz ihbar üzerine harekete geçti, iş yerine baskın düzenlendi, gereken ne ise yapıldı. Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir duruma müsamaha göstermemiz mümkün değil.” dedi.

Kaçak iş yerinin kapısına kilit vuruldu.

Fırsatçıları ihbar edin

  • Salgınla mücadele edebilmek için vatandaşlarla iş birliğinin çok önemli olduğunun altını bir kez daha çizen Başkan Balcı, “Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi’ne bildirebilirler. Biz el ele vereceğiz, her tür olumsuzluğun üstesinden geleceğiz” dedi.
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