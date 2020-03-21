Kahramanmaraş haberleri: Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı! Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı: En büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir Kahramanmaraş’ta hayırsever bir iş adamı, korona virüs nedeniyle sokaktaki vatandaşlara yaklaşık 5 bin adet maske dağıttı. Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen Kız İmam Hatip Lisesinde kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, "Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir" dedi.

Haber Merkezi 21 Mart 2020, 16:47 Son Güncelleme: 21 Mart 2020, 16:47 İHA