Gündem Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı En büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir
KAHRAMANMARAŞ KORONAVİRÜS

Kahramanmaraş haberleri: Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı!

Sokakta vatandaşlara 5 bin adet bedava maske dağıttı: En büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir

Kahramanmaraş’ta hayırsever bir iş adamı, korona virüs nedeniyle sokaktaki vatandaşlara yaklaşık 5 bin adet maske dağıttı. Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen Kız İmam Hatip Lisesinde kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, "Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir" dedi.

Haber Merkezi İHA
Abdülkadir Zeki Gülmez, kent merkezindeki vatandaşlara maskeleri tek tek dağıttı.
Abdülkadir Zeki Gülmez, kent merkezindeki vatandaşlara maskeleri tek tek dağıttı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle önlemler alınırken, Kahramanmaraş’ta bir vatandaş da elindeki maskeleri vatandaşlara ücretsiz olarak dağıttı. Kız İmam Hatip Lisesinde kantin işletmeciliği yapan Abdülkadir Zeki Gülmez, kent merkezindeki vatandaşlara maskeleri tek tek dağıttı.

Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık
GÜNDEM
Şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor: Fırsatçılara inat olarak bunu başlattık

Abdülkadir Zeki Gülmez, kent merkezindeki vatandaşlara maskeleri tek tek dağıttı.

'En büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir'

Fırsatçılar nedeniyle maske fiyatlarının yükselmesine üzüldüğünü söyleyen Gülmez, şu şekilde açıklamada bulundu:
  • “Devletimiz tedbirlerini alıyor ve bizlerde üzerimize düşen tedbirleri almak zorundayız. İnsanların bu kadar telaşlı korkulu olmasına gerek yok ve devletimizin çağrılarına uyup mecbur değilsek dışarı çıkmayalım. Yani 14 gün gibi evlerimizde kalıp çocuklarımızla vakit geçireceğiz. Benim bu maskeyi dağıtmaktaki en büyük amacım fırsatçılara fırsat vermemektir.
  • Ben bu işin ticaretini de yapıyordum ve bundan bir ay önce bu maskelerin kutusunu 5 liraya alıp 6 liraya satıyordum. Ama şu anda geldiğimiz konum itibariyle maalesef bir paket yani içinde 50 adet maske olan kutuyu 100 ya da 150 liraya satıyorlar. Bu bizim ümmet hareketimize yakışan olaylar değildir. Bugün, yaklaşık 80 paket maske dağıttık ve içinde 50 adet var ve 5 bin adet dağıtmış olduk."
Abdülkadir Zeki Gülmez, kent merkezindeki vatandaşlara maskeleri tek tek dağıttı.
Abdülkadir Zeki Gülmez, kent merkezindeki vatandaşlara maskeleri tek tek dağıttı.
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