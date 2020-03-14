Ekonomi Bakan Varanktan maske açıklaması Fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Varank'tan maske açıklaması: Fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, maske fiyatlarındaki oynaklığın arz talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını belirterek, "Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) da özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar" dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası'nı ziyaret etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası'nı ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası'nı ziyaret ederek burada üretilen maskelerin üretim aşamalarının gerçekleştirildiği atölyelerde incelemelerde bulundu. Ziyaretinde Varank'a Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere eşlik etti.

Ziyareti sonrasında soruları yanıtlayan Varank, söz konusu tesiste kauçuk temelli viral tehlikelere karşı geliştirilen maskelerin yanında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) gaz maskelerinin üretildiğini söyledi. Varank, özellikle güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına dönük KBRN gaz maskelerinin Türkiye’nin bu anlamadaki ihtiyacını karşıladığını belirterek, "Tesisin aylık üretim kapasitesi 15 bin adet ama ihtiyaç olursa bu rahat bir şekilde 80-90 bine çıkabilir." dedi.

  • Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, "Türkiye maske açısından büyük bir potansiyele ve altyapıya sahip. Tek kullanımlık dediğimiz maskeleri Türkiye’nin günlük üretme kapasitesi 1 milyon adet, bunların ihracatını da yapabiliyoruz. N95, N99 dediğimiz özellikle sağlık personellerinin kullandığı üst koruma sağlayan maskeler de ülkemizde üretiliyor." diye konuştu.

AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank MKEK Maksam Makine ve Maske Fabrikası'nı ziyaret ederek burada üretilen maskelerin üretim aşamalarının gerçekleştirildiği atölyelerde incelemelerde bulundu.

"Maskede endişeye gerek yok"

Türkiye’nin hijyen ve sağlık ürünleri üretimi açısından büyük bir altyapıya sahip olduğuna işaret eden Varank, vatandaşların maske konusunda endişe duymaması gerektiğini dile getirdi.

Piyasada maske fiyatlarındaki oynaklığın arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmadığını vurgulayan Varank, şunları söyledi:

"Maskede yeterince arz fazlası var ama birtakım fırsatçılar her dönemde ortaya çıkabiliyor. Bu fırsatçılarla ilgili gerekli tedbirleri de Ticaret Bakanlığımız alıyor. MKEK de burada özellikle filtreli maskelerde bir oyuncu olarak piyasaya çıkabilir. Bunun da hazırlıklarını yapıyorlar. Şu anda Türkiye’de bir ihtiyaç olmasa bile dünyada büyük bir talep var. MKEK’in oyuncu olarak piyasaya çıkması yurt dışında potansiyellerini ortaya çıkarabilecektir."

"TÜBİTAK proje başlattı"

N95 ve N99 maskelerinin filtrelerinin yurt dışında üretilip Türkiye’ye getirildiğini anlatan Varank, "TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bunları hızlı bir şekilde yerlileştirmek üzere proje başlattı. Önümüzdeki dönemde N95 ve N99 maskelerinin filtrelerini de yerli olarak üretmeyi başarabileceğiz." diye konuştu.

Varank, ocak ayında sanayi üretimindeki yıllık bazda yüzde 7,9’luk artışın sevindirici olduğunu belirterek, Kovid-19’un etkilerinin sanayi üretimine yansımalarının şubat ve mart aylarında görülebileceğini ifade etti.

Koronavirüs salgınından global üretici konumundaki ülkelerden Çin ve İtalya’nın ciddi şekilde etkilendiğine işaret eden Varank, bunun dünya ticaretine etkisinin gelecek dönemde ortaya çıkacağını kaydetti.

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"Olası etkiler gündemimizde"

Bakan Varank, olası etkileri gündemlerine alıp değerlendirdiklerini vurgulayarak, "Sektörlerle birlikte çalışıyoruz. Tedarik zincirinde ihtiyaçları varsa bunu nasıl karşılayabiliriz ya da tedarikçi olarak dünyada bir ihtiyaç olursa nasıl etki edebilirler, bunların tamamını sanayicilerimizle ve üreticilerimizle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracat yapmak isteyen firmaların konteyner sıkıntısı yaşadığını söyleyen Varank, "Küresel dünyada üretim süreçleri ve tedarik zincirleri çok girift. Türkiye olarak hem vatandaşlarımızın sağlığı açısından gerekli tedbirleri alıyoruz hem de üreticilerimizin ihtiyaçlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz." dedi.

Varank, tek kullanımlık maske üretim kapasitesinin günlük 2 milyona çıkabileceğini ve maskelerin ham maddesi olan kumaşların da günlük 8 milyon adete kadar üretimi destekleyebileceğini bildirdi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında süreçlerin dinamik bir şekilde yürütüldüğüne dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"İnşallah koronavirüs hadisesini de en az zararla atlatmayı başaracağız. Biz hükümet olarak tedbirlerimizi alıyoruz ama vatandaşlarımızın da bu işi ciddiye almaları lazım. Vatandaşların kendi hijyenlerine, kişisel bakımlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Bu dönemde kalabalık toplantılardan uzak durulmalı. Vatandaşlarımız öncelikle kendi tedbirlerini alsınlar, daha sonra da hükümetimizin uyguladığı tedbirlere riayet etsinler."

Koronavirüs maskeleri yok sattı numune bile kalmadı
FOTOĞRAF 7
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden olan koronavirüs dünyaya yayılmaya ve can almaya devam ediyor. Virüs nedeniyle yaşamını yitiren ve etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken uzmanlar, virüsten korunmanın en etkili yolunun filtre özellikli maske takılması, olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulması ve el temizliğine dikkat edilmesi olduğunu söylüyor. Bu uyarılar üzerine de maske satışları günden günde artıyor.
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Virüsün ortaya çıkmasının ardından Çin, üretip ihraç ettiği maskeleri ithal etmeye başladı. Dünyanın birçok ülkesinden yaz- kış her mevsim sağlık, spor ve tatil için gelen yerli ve yabancı turistleri ağırlayan turizm kenti Antalya'da da maskelere yoğun ilgi var. Medikal malzemelerin yanı sıra maske satışı da yapan firmalar bir anda gelen yoğun talep karşısında ellerindeki maskeleri satıp, tedarikçiden sipariş vermeye başladı. Özellikle İstanbul'da bulunan üretici ve tedarikçilerin direkt olarak Avrupa ve Çin'e maske gönderdiği için iç piyasanın talebini dikkate almadığı öne sürüldü. Ellerinde numunelik bulundurdukları maskeleri dahi 2-3 katına müşterilere sattıklarını hatta bazı medikal firmalarının hastanelerden ürün alıp piyasaya sattığı ortaya çıktı.
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Karbon filtre özelliği bulunan ve diğer cerrahi maskelere göre daha iyi koruyan maskelerin fiyatlarının çok fahiş olmasına rağmen ellerinde kalmadığını söyleyen 16 yıldır medikal malzeme satışı yapan Ahmet Türken, Elimizde hiç maskemiz yok. Ayrıca aradığımız firmalara sipariş vermek istiyoruz, ama satış yapmadıklarını söylüyorlar. Gelen müşterilere 'yok' diyoruz. 2 haftadır tamamen bitti. Birkaç kere geldi, onları da önceden parasını verip ayırtanlara sattık. Önceden paketi 10 TL'ydi, şimdi 70 TL oldu. Filtreli olanların tanesi de 150- 350 TL arasında satılıyor dedi.
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Medikal ürün satışı yapan Yusuf Cengiz, toptancısında dahi maske kalmadığını belirterek, 2 katlı ve 3 katlı maskeler elimizde kalmadı. Toptancılarımızda da yok. Filtresiz düz maskeler kaldı, onları da çoğunlukla almıyorlar. 30- 45- 60 TL arasında değişiyor fiyatlar. Fiyatlar iki katına çıktı. Bazı tedarikçiler tanesine 2 TL istiyorlar 50'lik kutuyu 100 TL'ye alacağım da kaça satacağım. O yüzden o da alınmıyor diye konuştu.
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Yılmaz Kalkan ise ellerinde maske kalmadığı için gelen müşterilerin 'yok' sözünü duyunca kendilerine kızdığını belirterek, Müşteriler 'biz nasıl korunacağız?' diyerek kızıyorlar. Elimizdeki ürünleri sattık. Biz bile alamayınca nasıl satacağız. Eskiden 50'li olan paketler artık 3-5'li olarak satılıyor dedi.
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Akdeniz Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soy, durum değerlendirmesi yaptı. Sektörde 3 katlı bez maskelerin kalmadığını belirten Soy, Zaten bütün üretimler yurt dışı firmalar tarafından sözleşmeyle kapatılmış durumda. İran'dan Çin'den gelip üreticilerin fabrikalarında yatan insanlar var. Akşama kadar ne üretiliyorsa alıp gönderiyorlar.
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İhtiyaçları karşılama konusunda kimsenin gücü kalmadı. Önceden 50'li paketi 10 TL'ye satılırdı şimdi adedi 3 TL. Hatta medikalciler birbirlerine 'birkaç kutu varsa alıp eve götürelim bize de lazım olacak' diyorlar Antalya'da şu anda bu maskelerden bulmak zor diye konuştu.
Koronavirüs maskeleri yok sattı numune bile kalmadı
Akdeniz Medikalciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Soy, koronavirüs nedeniyle maskelerin yok sattığını, ellerinde numunelik dahi kalmadığını söyledi.


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