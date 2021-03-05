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ELAZİĞ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yaralılarımızın durumu şu anda iyi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yaralılarımızın durumu şu anda iyi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan askerlere ilişkin, "Yaralılarımızın durumu şu anda iyi" dedi.

Haber Merkezi AA
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8’inci Kolordu Komutanlığına giderek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi almıştı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ’a gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 8’inci Kolordu Komutanlığına giderek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi almıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da, helikopter kazasında şehit olan 11 asker için düzenlenen uğurlama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın sevilen bir arkadaşları olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:

  • "Silahlı Kuvvetlerimize hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef ki böyle elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bütün kurumlara, kişilere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Elazığlı hemşehrilerimiz çok destekte bulundu. Valimiz, Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımız. Tüm halkımız sağ olun, var olun. Yaralılarımızın durumu şu anda iyi."

11 kahraman şehit
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11 kahraman şehit

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Ast. Kd. Üst Çavuş Ömer Umulu. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
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Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. Kahramanmaraşlı şehidin bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.
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Yüzbaşı Salih Sarıoğlu.Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor
Türkiye, Bitlis'ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl'den 13.55'te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe'de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor.


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