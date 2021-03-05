Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yaralılarımızın durumu şu anda iyi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elazığ'da, helikopter kazasında şehit olan 11 asker için düzenlenen uğurlama töreninin ardından gazetecilere açıklamada bulundu.
Şehit 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın sevilen bir arkadaşları olduğunu belirten Akar, şunları kaydetti:
"Silahlı Kuvvetlerimize hizmetler eden bir arkadaşımızdı. Maalesef ki böyle elim kaza sonucunda kaybettik. Hepimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bütün kurumlara, kişilere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Elazığlı hemşehrilerimiz çok destekte bulundu. Valimiz, Belediye Başkanımız ve arkadaşlarımız. Tüm halkımız sağ olun, var olun. Yaralılarımızın durumu şu anda iyi."
GÜNDEM
11 kahraman şehit
GÜNDEM
Şehit Korgeneral Osman Erbaş, FETÖ ile mücadeleye ve İHA'ların geliştirilmesine büyük destek verdi
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Bitlis'te düşen helikopterde bulunan kahramanların şehadet haberi evlerine ulaştı. Şehit yakınlarıyla birlikte, 83 milyonun yüreğine ateş düştü.
Ast. Kd. Üst Çavuş Ömer Umulu. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
Ast. Kd. Başçavuş Mehmet Demir. Kahramanmaraşlı, evli ve 3 çocuk babasıydı.
Astsubay Kıdemli Çavuş Nazmi Yılmaz. Kahramanmaraşlı şehidin bir yıl önce evlendiği ve bir çocuğu olduğu öğrenildi.
Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek. Şehidin Afyonkarahisar'daki evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu, bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.
Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal. Şehidin evli ve biri 40 günlük 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.
Korgeneral Osman Erbaş. Cuntacılarla büyük mücadele vermiş, FETÖ'cü hain için vur emri çıkarmıştı. 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, Türk askeri hiçbir zaman vatandaşını öldürmez. Onlar Türk askeri değil katil sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. SİHA üretimine destek verdi.
Kurmay Albay Şentürk Aydınyer. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara’da yaşayan Aydınyer’in 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi.
Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş. Şehidin Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu.
Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesinin evine ateş gibi düştü. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.
Uzman Çavuş Tolga Demirci. Kayseri, Pınarbaşı İlçesi Uzunpınar Mahallesi nüfusuna kayıtlı 1988 doğumlu.
Yüzbaşı Salih Sarıoğlu.Şehidin Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.
Vatan size minnettar: Türkiye, Bitlis şehitlerine ağlıyor
Türkiye, Bitlis'ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl'den 13.55'te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25'te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe'de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor.