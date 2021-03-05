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11 kahraman şehit

11 kahraman şehit

Türkiye, Bitlis’ten gelen kara haberle acıya boğuldu. Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve beraberindeki 12 askeri taşıyan helikopter kalkıştan yarım saat sonra düştü. Erbaş ve 11 askerimiz şehit olurken 2 asker yaralandı. Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı. Bingöl’den 13.55’te kalkan Cougar tipi helikopterle saat 14.25’te irtibat kesildi. Helikopter kötü hava koşulları nedeniyle Şentepe’de 2 bin 200 metre rakımdayken düştü. Pilotun son anda fark ettiği bir tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı.
Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı.

Bingöl’den Bitlis Tatvan’a gitmek üzere kalkan askeri helikopter Nemrut Dağı eteklerindeki Çekme köyü yakınlarında kaza kırıma uğradı. Kaza sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25’te irtibatın kesildiğini duyurdu. Açıklamada, “Bölgede İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Tatvan’da askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
OYNAT 00:52
Tatvan’da askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterdeki silah arkadaşlarımızdan biri daha kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit sayımız 11'e yükselmiştir' ifadeleri kullanıldı.

  • Elim kaza sonucu ilk anda 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı, yaralananlardan birinin daha sonra kurtarılamadığı kaydedildi. Pilotun son anda fark ettiği tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor. Helikopterden yaralı olarak kurtarılan askerler ambulanslarla olay yerinden alınıp Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere nakledildi. Dağların metrelerce karla kaplı olduğu bölgedeki çalışmalar zor şartlarda yürütüldü.

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8’İNCİ KOLORDU KOMUTANI ŞEHİT

Düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, geçtiğimiz yılki Yüksek Askeri Şura’da rütbesinde 1 yıl bekleme almış ve bu yıl orgeneralliğe terfi sırasındaki isimler arasındaydı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
  • Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar’la incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Millet var oldukça TSK var olacak

Osman Erbaş

Helikopter kazasında şehit olan Korg. Osman Erbaş, 15 Temmuz’dan sonra kısa süre görev yaptığı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı dışında askerlik hayatının büyük bölümünü terörle mücadeleyle geçirdi. Tanık olarak ifade verdiği darbe davasında, “Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla yollara düştük. Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır” demişti. Erbaş, 15 Temmuz gecesi İncirlik’i yöneten FETÖ’cü Bekir Ercan Van’ı gözaltına alan kişiydi.

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
GÜNDEM
Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Erbaş’ın oğlunu aradı

  • Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve TSK’ya başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu. Erdoğan daha sonra şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.

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21 asker taşıyabiliyor

Alımına 1993’te karar verilen AS532’lerden ilk aşamada 20 tane satın alındı. Fransa’da imal edilen helikopterler 1996’dan itibaren Kara Kuvvetleri’ne teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995’teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara’da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532’nin 20’si Hava Kuvvetleri’ne arama-kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri’ne verildi. Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar’lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu: Karları ellerimle kazarak çıkardım
OYNAT 01:28
Bitlis'te yaralı askerlere yardım eden vatandaş konuştu: Karları ellerimle kazarak çıkardım
Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopterin düştüğü olayın tanığı Çekmece köyü sakini Davut Bikeç yaralı askerleri nasıl kurtardığını anlattı. Bikeç, 'Karları ellerimle kazıp bir askeri çıkardım, sonra öbür askere yöneldim ceketimi çıkarıp üstüme attım' dedi.

4 kazada 39 şehit

  • Cougar helikopterlerinin karıştığı 3 kazada 28 asker şehit oldu. Türkiye’de ilk Cougar 4 Haziran 1997 tarihinde düştü. Kuzey Irak’taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap bölgesinde PKK’lı teröristlerce füze ile vuruldu, 11 asker şehit oldu. Füze koruma sistemi olmayan Cougarlar batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougarlar tekrar Güneydoğuya döndü. İkinci kaza 29 Nisan 2003’te Isparta Eğirdir’de yaşandı. Eğitim uçuşundaki helikopter yüksek gerilim hattına takılıp düştü, 4 asker şehit oldu. 31 Mayıs 2017’de Şırnak’ta meydana gelen üçüncü kazada da 13 asker şehit olmuştu.

Helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir
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Helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir

Bu zor günleri aşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit askerlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Bahçeli, Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı: Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun.

Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz
OYNAT 00:53
Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz
Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, 'Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller. Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez' sözleri ile darbecilere tepki göstermişti.

Aliyev ve Stoltenberg’ten taziye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şehitler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, “Aziz kardeşim” diye başladığı mesajında, “Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü” dedi.

Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu
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Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu
  • NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyale ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu telefonla arayarak şehit olan askerler için taziyelerini iletti. Stoltenberg, görüşmede NATO’nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. ABD, İngiltere, Avrupa Birliği (AB), İran, Ukrayna ve İtalya’nın Türkiye diplomatik misyonları da şehitler için taziye mesajı yayımladı.
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