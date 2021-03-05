11 kahraman şehit

Kahraman askerler yoğun kar yağışı ve sise rağmen birlikleri denetlemek için havalanmıştı.

Bingöl’den Bitlis Tatvan’a gitmek üzere kalkan askeri helikopter Nemrut Dağı eteklerindeki Çekme köyü yakınlarında kaza kırıma uğradı. Kaza sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı, saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi helikopterle saat 14.25’te irtibatın kesildiğini duyurdu. Açıklamada, “Bölgede İHA, CN- 235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Elim kaza sonucu ilk anda 9 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı, yaralananlardan birinin daha sonra kurtarılamadığı kaydedildi. Pilotun son anda fark ettiği tepeye çarpmamak için manevra yaparken kontrolü kaybettiği tahmin ediliyor. Helikopterden yaralı olarak kurtarılan askerler ambulanslarla olay yerinden alınıp Bitlis ve Tatvan’daki hastanelere nakledildi. Dağların metrelerce karla kaplı olduğu bölgedeki çalışmalar zor şartlarda yürütüldü.

GÜNDEM Emekli Albay Atabay: İlk işaretler terör saldırısı olmadığı yönünde

8’İNCİ KOLORDU KOMUTANI ŞEHİT

Düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu. Korgeneral Erbaş, yaklaşık 5 yıldır 8. Kolordu Komutanlığını yürütüyordu. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, geçtiğimiz yılki Yüksek Askeri Şura’da rütbesinde 1 yıl bekleme almış ve bu yıl orgeneralliğe terfi sırasındaki isimler arasındaydı.

REKLAM

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar’la incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

Millet var oldukça TSK var olacak

Osman Erbaş

Helikopter kazasında şehit olan Korg. Osman Erbaş, 15 Temmuz’dan sonra kısa süre görev yaptığı Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı dışında askerlik hayatının büyük bölümünü terörle mücadeleyle geçirdi. Tanık olarak ifade verdiği darbe davasında, “Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla yollara düştük. Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır” demişti. Erbaş, 15 Temmuz gecesi İncirlik’i yöneten FETÖ’cü Bekir Ercan Van’ı gözaltına alan kişiydi.

GÜNDEM Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Erbaş’ın oğlunu aradı

Kazayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehitlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve TSK’ya başsağlığı diledi, yaralı askerlere şifa temennisinde bulundu. Erdoğan daha sonra şehit Korgeneral Osman Erbaş’ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek, taziyelerini iletti. Erdoğan, görüşmede, ülkeye ve millete önemli hizmetlerde bulunan Korgeneral Osman Erbaş’ın elim bir kazada hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu ifade ederek, şehit komutana Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilediği belirtildi.

GÜNDEM Türkiye şehitlerine ağlıyor: Türkiye'deki yabancı misyonlardan şehit olan askerler için taziye mesajı

21 asker taşıyabiliyor

Alımına 1993’te karar verilen AS532’lerden ilk aşamada 20 tane satın alındı. Fransa’da imal edilen helikopterler 1996’dan itibaren Kara Kuvvetleri’ne teslim edilmeye başlandı. Bunu 1995’teki ikinci alım anlaşması izledi. Ankara’da TAI tesislerinde üretilen 30 adet AS532’nin 20’si Hava Kuvvetleri’ne arama-kurtarma, kalanlar ise Kara Kuvvetleri’ne verildi. Toplam 21 tam teçhizatlı asker taşıyabilen AS532 Cougar’lar, 842 kilometre menzilli. Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

REKLAM

4 kazada 39 şehit

Cougar helikopterlerinin karıştığı 3 kazada 28 asker şehit oldu. Türkiye’de ilk Cougar 4 Haziran 1997 tarihinde düştü. Kuzey Irak’taki operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap bölgesinde PKK’lı teröristlerce füze ile vuruldu, 11 asker şehit oldu. Füze koruma sistemi olmayan Cougarlar batıdaki birliklere verildi. Füze koruma sistemlerinin takılmasının ardından Cougarlar tekrar Güneydoğuya döndü. İkinci kaza 29 Nisan 2003’te Isparta Eğirdir’de yaşandı. Eğitim uçuşundaki helikopter yüksek gerilim hattına takılıp düştü, 4 asker şehit oldu. 31 Mayıs 2017’de Şırnak’ta meydana gelen üçüncü kazada da 13 asker şehit olmuştu.

GÜNDEM Helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir

Bu zor günleri aşacağız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şehit askerlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi. Bahçeli, Twitter mesajında şu ifadeleri kullandı: Milletimizi acıya ve hüzne boğan bu elim hadisede şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralanan kahramanlarımıza şifalar diliyorum. İnanıyorum ki bu zor günleri de birlik ve kardeşlikle aşacağız. Türk milletinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, şehitlerimizin ailelerinin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Rabbim’den niyazım, sabır ve metanetimizi arttırması, böylesi felaketlerden milletimizi ve güvenlik güçlerimizi korumasıdır. Vatan sağ olsun.

Bingöl’den Tatvan’a gitmek için bugün öğleden sonra kalkış yapan Kara Kuvvetleri’ne ait askeri bir helikopter bir müddet sonra kaza kırıma uğramıştır. Üzülerek ifade etmeliyim ki, 8’inci Kolordu Komutanımız Korgeneral Osman Erbaş’la birlikte dokuz kahramanımız şehit olmuştur. REKLAM March 4, 2021

OYNAT 00:53 Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, 'Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller. Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez' sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Aliyev ve Stoltenberg’ten taziye

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, şehitler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı gönderdi. Aliyev, “Aziz kardeşim” diye başladığı mesajında, “Askeri helikopterin kazaya uğraması sonucu Türk askerlerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü” dedi.

GÜNDEM Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu