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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı
ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti başarıyla tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 'Ateş Serbest-2020' faaliyeti başarıyla tamamlandı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu "Ateş Serbest-2020" faaliyeti başarıyla tamamlandı.

Haber Merkezi AA
'Ateş Serbest-2020' faaliyetinden görüntüler.
'Ateş Serbest-2020' faaliyetinden görüntüler.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu "Ateş Serbest-2020" faaliyeti başarıyla tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimizin bütün hedefleri müthiş bir kabiliyet ve tam isabetle vurduğu Ateş Serbest-2020 faaliyeti başarıyla tamamlandı" ifadesine yer verildi.

TSK duyurdu: İlk defa OMTAS tanksavar ve Kargu Kamikaze İHA ile hedefler imha edildi
GÜNDEM
TSK duyurdu: İlk defa OMTAS tanksavar ve Kargu Kamikaze İHA ile hedefler imha edildi

TSK duyurdu: İlk defa OMTAS tanksavar ve Kargu Kamikaze İHA ile hedefler imha edildi
FOTOĞRAF 15
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Ateş Serbest-2020 faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Milli Savunma Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin Dere'nin Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde yerlerini almasının ardından başladı.
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TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılığını sağlamak ve kuvvetler arasındaki ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmek için gerçekleştirilen faaliyete Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı toplam bin 96 personel katıldı.
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Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yeni giren dört silah sisteminin de ilk defa yer aldığı faaliyette 37 silah sistemi ile hedefler imha edildi.
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Ateşin Gücü sloganıyla gerçekleştirilen faaliyet kapsamındaki atışlar, Ateş Serbest-2020'yi yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarda görev alan şanlı ordumuza, vatan savunmasında canını ve kanını esirgemeyen kahraman şehit ve gazilerimizle Karabağ'da öz toprakları için canı pahasına mücadele eden, 'tek millet, iki devlet' olarak kabul ettiğimiz Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf ediyoruz anonsunun ardından başladı.
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Tek atış ve vuruş<br> <br> İlk olarak yerli üretim milli piyade tüfek atışları gerçekleştirildi. Pençe Kaplan dahil birçok operasyonda kullanılan tüfeklerle piyadelerin yaptığı başarılı atışların ardından keskin nişancı atışlarına geçildi.
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Keskin nişancıların bir kilometre mesafedeki küçük hedeflere yaptıkları isabetli atışlar protokol üyelerince beğeniyle takip edildi. Tek atış ve vuruş sloganıyla yapılan keskin nişancı atışları sonrasında makineli tüfek atışları gerçekleştirildi.
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İstihkamcılar tarafından mayınlı sahalardan geçit açılması görevinin yerine getirilmesinden sonra hedefler roketatar, zırhlı personel taşıyıcı üzerine yerleştirilen silahlar ve yerli üretim bomba atar atışlarıyla devam etti.
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Hareket halindeki tank takımı, önce duran, ardından hareketli hedefleri ateş altına aldı. Hedeflerin tam isabetle imha edildiği atışları, OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ile yapılan atışlar izledi. Zırhlı hedeflere karşı etkin bir silah sistemi olan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen OMTAS da hedefleri imha etti.
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Yaklaşık 4 bin 500 metredeki hedefe yapılan etkili Kornet-E atışlarının ardından yerli ve milli üretim Korkut Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi atışları gerçekleştirildi.
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Söz konusu atışın ardından Kargu Kamikaze İHA tarafından belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi. Hedefini başarıyla imha eden Kargu Kamikaze İHA da Ateş Serbest faaliyetinde ilk defa görev aldı.
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Havan ve obüs bataryalarından yapılan atışların ardından faaliyet, Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü olarak nitelendirilen yerli üretim Fırtına obüslerinin atışlarıyla sona erdi.
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Faaliyet, hedeflerin imhasının ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması ve başarılı personelin ödüllendirilmesiyle sona erdi.
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TSK duyurdu: İlk defa OMTAS tanksavar ve Kargu Kamikaze İHA ile hedefler imha edildi
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği "Ateş Serbest-2020" faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.

Ateş Serbest-2020: TSK ateş gücüyle dünyaya şov yaptı, hedefler tam isabetle vuruldu
OYNAT 02:05
Ateş Serbest-2020: TSK ateş gücüyle dünyaya şov yaptı, hedefler tam isabetle vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ateş gücünün gösterildiği Ateş Serbest-2020 faaliyetinde aralarında milli imkanlarla üretilen Fırtına obüsleri, Korkut hava savunma sistemleri, milli piyade tüfeğinin de bulunduğu harp araç ve gereçleriyle hedefler tam isabetle vuruldu. TSK envanterine yeni giren silahların da kullanıldığı faaliyette ilk defa OMTAS orta menzilli tanksavar silah sistemi ve Kargu Kamikaze İHA ile de hedefler imha edildi.
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