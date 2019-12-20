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İZMİR

Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı: Yanına geleceğim beni bekle

Minik Helin, son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı: Yanına geleceğim beni bekle

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Helin Uztemur, son yolculuğuna tabutunun başına konulan biberonuyla uğurlandı. Anne Nadide Uztemur'un, "Senin için ağlayamayacağım kızım ama yemin ederim yanına geleceğim. Söz veriyorum seni bırakmayacağım. Sen orada beni bekle. Sana kurban olurum. Ben, sensiz yaşayamam" feryadı herkesi ağlattı.

Haber Merkezi DHA
Dün hayatını kaybeden Minik Helin'in annesi Nadide Uztemur'un feryadı herkesi duygulandırdı.
Dün hayatını kaybeden Minik Helin'in annesi Nadide Uztemur'un feryadı herkesi duygulandırdı.

Acı olay dün saat 16.00 sıralarında, 6005 Sokak'ta yaşandı. Bir apartmanın 4'üncü katında yaşayan anne Nadide Uztemur 4 yaşındaki kızı Derin'i tuvalete götürdü. Bu sırada yalnız kalan 2 yaşındaki Helin ise penceredeki sinekliğe dayandı. Sinekliğin kilidi yuvasından çıkınca beton zemine düştü.

DHA
2 yaşındaki minik Helin hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu fark eden Nadide Uztemur, kanlar içindeki kızını görünce sinir krizi geçirdi. Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, oturdukları apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybeden 2 yaşındaki Helin Uztemur, son yolculuğuna tabutunun başına konulan biberonuyla uğurlandı.

Tabutun başına biberon koyuldu

İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan küçük kızın cenazesi, bugün Hicret Camisi'ne getirildi. Tabutunun başına biberonu koyulan Helin'in annesi Nadide ile babası Cuma Uztemur gözyaşları döktü.

DHA
Sağlık görevlilerinin kalp masajı yaptığı Helin Uztemur, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Anne Nadide Uztemur, "Senin için ağlayamayacağım kızım ama yemin ederim yanına geleceğim. Söz veriyorum seni bırakmayacağım. Sen orada beni bekle. Sana kurban olurum. Ben, sensiz yaşayamam" diyerek, feryat etti. Kılınan cenaze namazının ardından Helin, Tırazlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Uztemur Ailesi'nin, başka bir eve tadilat yaptırdığı kısa süre sonra o eve taşınmayı planladığı öğrenildi.

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