Gündem MİT Gaziantepte yakalanmıştı Yunan casusa 12 buçuk yıl hapis cezası
ANKARA GAZİANTEP

MİT Gaziantep'te yakalanmıştı: Yunan casusa 12 buçuk yıl hapis cezası

Gaziantep'te Yunanistan'a casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Merkezi AA
MİT Gaziantepte yakalanmıştı: Yunan casusa 12 buçuk yıl hapis cezası
Muhammad Amar Ampara

Gaziantep MİT Bölge Başkanlığınca, 25 Haziran'da düzenlenen operasyonda, EYP adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunanistan vatandaşı Muhammed Amar Ampara yakalanmış, zanlı tutuklanmıştı.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muhammad Amar Ampara ile avukatı katıldı. Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek hiç kimse ile bir şey paylaşmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Yunanistan Ulusal İstihbarat Servisine (EYP) sınır güvenliğiyle ilgili bilgi aktardığını, cep telefonunda yapılan incelemede benzer konularda mesajlaşmaların tespit edildiğini belirterek cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdiği Ampara'nın tutukluluğunun devamına hükmetti.

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