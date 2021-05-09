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Gündem MİT tespit etti TSK vurdu Garada 8 PKKlı terörist öldürüldü
POLİTİKA

MİT tespit etti TSK vurdu: Gara'da 8 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MİT tespit etti TSK vurdu: Garada 8 PKKlı terörist öldürüldü
8 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Teröristler için hiç bir yer güvenli değil"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için hiç bir yer güvenli değil! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi" denildi.

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