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Motokurye kılığında torbacı: Evinde çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de kendisine motokurye süsü vererek, motosikletiyle uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan motokurye görünümlü torbacı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07:16 - 14/01/2024 Pazar
IHA
Motokurye gibi giyinen 'torbacı' yakalandı
Motokurye gibi giyinen 'torbacı' yakalandı

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bornova ilçesinde motokurye kılığına girip uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen E.M.'nin ilçede olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.


Seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulan E.M.'nin motosikletinde ve evinde, savcılık izniyle arama gerçekleştirildi. Sahte motokuryenin motosikletinde bir miktar esrar ve yeşil reçeteye tabi sentetik hap ele geçirilirken, adresinde yapılan aramada, yaklaşık 200 gram esrar, 906 yeşil reçeteye tabi hap, esrar öğütücü, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 200 lira ve 200 dolar nakit para ele geçirildi.


Gözaltına alınan motokurye görünümlü torbacı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




#İzmir
#Uyuşturucu
#Motokurye
15 saat önce
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