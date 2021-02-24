Gündem Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı
MANİSA

Motosikletiyle yaptığı kazada yaralanan annesini bırakıp olay yerinden uzaklaştı

Manisa'da, iddiaya göre seyir halindeki bir motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola savruldu. Meydana gelen kazada, sürücü ile motosiklette bulunan annesi yaralandı. Kimliği öğrenilemeyen sürücü, kazada yaralanan annesini olay yerinde bırakarak kaçtığı ileri sürüldü.

Haber Merkezi DHA
Emine Ü'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Emine Ü'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında İzmir - Ankara E-96 Karayolu Yeni Garaj Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, motosikleti ile seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile annesi Emine Ü. (45) yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Emine Ü., sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edildi.

Emine Ü'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kısıtlamada dışarı çıkıp kaza yapan gençlerden ilginç tepki: İnşallah yaşamazsınız!
GÜNDEM
Kısıtlamada dışarı çıkıp kaza yapan gençlerden ilginç tepki: İnşallah yaşamazsınız!

Kaza yapan otomobil bariyere çarparak dik durdu
FOTOĞRAF 5
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İbrahim Ç. yönetimindeki 38 EH 309 plakalı otomobil, D-605 kara yolu Kandıra ışıklar mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
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Çarpmanın ardından otomobil bariyerin önünde dik durdu.
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Otomobilde sıkışan sürücü, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
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Yaralı sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Bölgede kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaza yapan otomobil bariyere çarparak dik durdu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, bariyere çarparak dik duran otomobilin sürücüsü yaralandı.


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