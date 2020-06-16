MSB: 17'nci Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti, devriye aracı hasar gördü Milli Savunma Bakanlığı, 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını ve bu sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 devriye aracının hasar gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi 16 Haziran 2020, 16:48 DHA