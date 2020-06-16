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Gündem MSB 17nci Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti, devriye aracı hasar gördü
POLİTİKA

MSB: 17'nci Türk-Rus devriyesinde patlayıcı infilak etti, devriye aracı hasar gördü

Milli Savunma Bakanlığı, 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığını ve bu sırada patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 devriye aracının hasar gördüğünü açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Foto/ Arşiv
Foto/ Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

  • "05 Mart Türkiye-Rusya Federasyonu Moskova Mutabakatı çerçevesinde 17'nci Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir. Devriye esnasında niteliği belli olmayan bir patlayıcının infilak etmesi nedeniyle bir devriye aracı hafif hasar görmüş ve emniyetli bölgeye çekilmiştir. Olayda etkilenen personel bulunmamaktadır. Mutabakat kapsamında devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir."

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