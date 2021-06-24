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ANKARA

MSB 1950'lerde Kore'de görev yapan Türk askerlerinin fotoğrafını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kore'de görev yapan Türk askerlerinin fotoğrafını paylaştı. Paylaşımda, 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayı'na ait tarihi fotoğraflara yer verildi.

Haber Merkezi AA
MSB 1950lerde Korede görev yapan Türk askerlerinin fotoğrafını paylaştı
Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayı'na ait tarihi fotoğraf.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 1950-1953 yılları arasında Kore'de görev yapan Kore Türk Tugayı'na ait tarihi fotoğraflara yer verildi.

AA

Paylaşımda, "Şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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