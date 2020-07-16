MSB paylaştı: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabında yer verilen fotoğraflara, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tarihi fotoğraflar" notu düşüldü.
Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu 4 kare yer alıyor.
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan tarihi fotoğraflar..#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/4LNejreOwW
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı'ndan tarihi fotoğraflar..#MSB #TSK #TarihteTürkOrdusu #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/4LNejreOwW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 16, 2020