Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem MSB paylaştı Kıbrıs Barış Harekatının 46 yılına özel tarihi fotoğraflar
English English
15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
POLİTİKA

MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

MSB paylaştı: Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılı dolayısıyla harekatın unutulmaz görüntülerinin yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

Haber Merkezi AA
TSK'nın adaya barışı getirmek amacıyla başlattığı harekata ait görüntüler paylaşıldı.
TSK'nın adaya barışı getirmek amacıyla başlattığı harekata ait görüntüler paylaşıldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabında yer verilen fotoğraflara, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı'ndan tarihi fotoğraflar" notu düşüldü.

Paylaşılan fotoğraflarda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya barışı getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974'te başlattığı harekata ait aralarında siyah beyaz olanların da bulunduğu 4 kare yer alıyor.

AA
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar.

AA
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar.

AA
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar.

AA
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yılına özel tarihi fotoğraflar.

Abone Ol Google News
İstiklale çok yakıştı

İstiklal'e çok yakıştı

​Atlı Polis birlikleri göreve başladı.
Yüzde 2den yüzde 10a çıktı

Yüzde 2'den
yüzde 10'a çıktı

​Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç.
TOGG, Türkiyeyi tarihe iz bırakmaya davet ediyor

HDP önündeki<br>nöbet bir genci daha kurtardı

HDP önündeki
nöbet bir genci daha kurtardı

​Güvenlik güçlerine teslim olan PKK'lı terörist ailesine teslim edildi.

Twitter'ın kara günü

Twitter'ın kara günü

Obama'yı hackleyen Twitter çalışanları
Ne gelen var<br> ne giden

Ne gelen var
ne giden

​Türkiye'ye turist göndermeyen Avrupa pişman.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.