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ANKARA

MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
Kahraman Türk askeri

MSB: Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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