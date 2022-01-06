Gündem MSB açıkladı Yunanistana geçmeye çalışan 2 FETÖcü yakalandı
EDİRNE

MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB açıkladı: Yunanistana geçmeye çalışan 2 FETÖcü yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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