MSB açıkladı: Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/BQhafQDTlD
Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahsı yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/BQhafQDTlD— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 6, 2022