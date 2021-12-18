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ANKARA

MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
MSB: Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi
7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesinin sürdüğü belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık vermeye devam edeceğiz."

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