Gündem MSB Ceylanpınara atılan roketin karşılığı verilmiştir
ANKARA

MSB: Ceylanpınar'a atılan roketin karşılığı verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde Suriye tarafından Ceylanpınar'a atılan roketlere karşılık bölgenin ateş altına aldığını açıkladı. Ağır silahlarla ateş altına alınan bölgede yedi hedef imha edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde Ceylanpınar’da beş vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından atılan roket atışlarına karşılığın meşru müdafaa kapsamında verildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, roket atışlarının yapıldığı bölgenin tespit edilerek ağır silahlarla ateş altına alındığı ve yedi hedefin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Twitter hesabından yaptığı açıklamada "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı
GÜNDEM
Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı
Ceylanpınarın karşılığı verildi

Ceylanpınar'ın karşılığı verildi

Ağır silahlarla ateş altına alınan bölgede yedi hedef imha edildi.
İdlibde bilanço ağırlaşıyor

İdlib'de bilanço ağırlaşıyor

Hava saldırılarında yaşamını yitiren sivillerin sayısı 50'ye yükseldi.
Ceylanpınara roket atıldı

Ceylanpınar'a roket atıldı

Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'da Suriye toplantısı

Ankara'da Suriye toplantısı

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'i kabul etti.
8 terörist etkisiz

8 terörist etkisiz

Saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristlere hava harekatı.
Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Mescid-i Aksa'dan kovuldu

Suudi gazeteci İsrail'in daveti ile gelmişti.

Motorine indirim

Motorine indirim

Bu geceden itibaren pompaya yansıyacak.

Boş kontenjanlar açıklandı

Boş kontenjanlar açıklandı

Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları e-Okul'da yayımlandı.
Uçaktan düştü

Uçaktan düştü

​Evin çatı ve tavanını deldi.
Faturalar sadeleşecek

Faturalar sadeleşecek

​Basit ve anlaşılabilir fatura uygulamasına geçilecek.
Düzce'den <br>bir acı haber daha

Düzce'den
bir acı haber daha

Selde kaybolan bir çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.
Trabzonspor'a <br>güçlü rakip

Trabzonspor'a
güçlü rakip

​UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu.
Meteorolojide civa paniği

Meteorolojide civa paniği

Civadan etkilenen 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
Tarlada 5<br>halde 100 lira

Tarlada 5
halde 100 lira

​Çiftçiyi isyan ettiren fark: Yetkililer konuya el atsın.
İki kuruma<br>soruşturma açıldı

İki kuruma
soruşturma açıldı

Fahiş fiyatlı hizmet bedeli ve uygulama tespit edildi

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.