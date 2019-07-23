MSB: Ceylanpınar'a atılan roketin karşılığı verilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, akşam saatlerinde Ceylanpınar’da beş vatandaşın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından atılan roket atışlarına karşılığın meşru müdafaa kapsamında verildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, roket atışlarının yapıldığı bölgenin tespit edilerek ağır silahlarla ateş altına alındığı ve yedi hedefin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık Twitter hesabından yaptığı açıklamada "22 Temmuz 2019 akşamı Ceylanpınar’da beş vatandaşımızın yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarımızla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmiştir. Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2019