Ceylanpınar'a roket atıldı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düşen rokete ait parça

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamaya Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen mühimmatın neden olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Valilik'ten açıklama

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, saat 21.00'de Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeki bir evin çatısına isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Beş vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.