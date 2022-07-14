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ANKARA

MSB duyurdu: Altı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Altı terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."
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