MSB duyurdu: Altı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Suriye’de sivil halkın huzur ve güvenliğini bozmak isteyen teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz.

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi."