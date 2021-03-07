MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

Gara şehidi Vedat Kaya'nın annesi 542 gün önce söylemişti: HDP binası birinci Kandil

PKK'nın Gara'da infaz ettiği 13 şehitten biri olan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya ilk günden beri Diyarbakır HDP binası önünde nöbet tutan annelerden birisiydi. Oğlu şehit edilmeden önce Tvnet'in hazırladığı belgeselde konuşan anne Kaya, günlerce evlat nöbeti tuttuğu Diyarbakır HDP binasını 'Kandil'in birinci şubesi' olarak nitelemişti.