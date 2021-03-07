MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twiitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;
"Edirne/Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."
Edirne/Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma K.lığına teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0HJb0crJ4b
Edirne/Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma K.lığına teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/0HJb0crJ4b— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021