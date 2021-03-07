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MSB duyurdu: Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir FETÖ terör örgütü mensubunun yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twiitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde;

"Edirne/Pazarkule’de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."


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