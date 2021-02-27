​O general sınırda yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün mahrem imamlarıyla sabit hat ve operasyonel hat üzerinden haberleştikleri gerekçesiyle üç emekli tuğgeneral hakkında 27 Ocak’ta gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden Serdar Atasoy ve Celalettin Çoban gözaltına alındı. Diğer şüpheli Nuri Cankıymaz ise adresinde bulunamadı. Başsavcılık, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI

O tarihten bu yana da firari konumda bulunan Cankıymaz, yurt dışına kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgiye göre, Edirne jandarma istihbarat ekipleri, bazı kişilerin sınırdan yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçacakları bilgisi üzerine harekete geçti. Güvenlik güçleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı ile İpsala ilçesine bağlı Balabancık köyleri arasında kalan bölgede 4’ü eski askeri personel 5 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerden birisinin firari Nuri Cankıymaz olduğu tespit edildi. Cankıymaz, buradaki işlemlerinin ardından Ankara’ya getirildi ve Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alındı.

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Nuri Cankıymaz

2011’DE GENERAL OLDU

Şüpheli Cankıymaz, topçu kurmay albay rütbesindeyken 2011 YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Aynı yıl Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Genel Sekreterliğinden 59. Topçu Eğitim Tugay Komutanlığına atanan Cankıymaz, 2013 YAŞ kararıyla da buradaki görevinden MSB Personel Daire Başkanlığına getirildi. 2014’te ise MSB Personel Başkanı oldu. Cankıymaz’ın, 2015’te de kendisinin emekliye ayrıldığı öğrenildi.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI

2020 YAŞ kararıyla tuğgeneralliğe terfi ettirilerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanlığına atanan ve 2 Kasım 2020’de de emekliye ayrılan şüpheli Serdar Atasoy, emniyetteki sorgusunda itirafçı olmuştu. Rütbesini elebaşı Fetullah Gülen’in taktığını, kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini anlatan Atasoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Diğer şüpheli eski MSB Milli Mayın Faaliyet Merkezi Başkanı Celalettin Çoban hakkında ise elektronik kelepçe ile ev hapsi kararı verilmişti. Şüpheli Çoban’ın adı, darbecilerin sözde atama listesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı olarak yer alıyordu. Bu kapsamda hakkında darbe suçundan dava açılan Çoban, yaklaşık 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Çoban’ın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılanmasına devam ediliyor.

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