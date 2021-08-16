MSB 'kaçış yok' diyerek duyurdu: Haftanin'de 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok! TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Teröristler için kaçış yok!



TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!#MSB #TSK pic.twitter.com/bDmzwVngeK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2021