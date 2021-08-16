Gündem MSB kaçış yok diyerek duyurdu Haftaninde 3 PKKlı terörist hava harekatı ile etkisiz
ANKARA

MSB 'kaçış yok' diyerek duyurdu: Haftanin'de 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
MSB kaçış yok diyerek duyurdu: Haftaninde 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçış yok! TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Haftanin’de tespit edilen 3 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Hangi deliğe girerlerse girsinler teröristleri bulup yok etmeye devam ediyoruz, edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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