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ANKARA

MSB: Pençe Yıldırım Harekatında 3 askerimiz şehit oldu

MSB, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu 3 askerin şehit olduğunu, 2 askerin yaralandığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
MSB: Pençe Yıldırım Harekatında 3 askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz" denildi.

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